Meram Yer Altı Katlı Otoparkı hizmete açıldı
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Meram Yer Altı Katlı Otoparkı hizmete açıldı

Meram Yer Altı Katlı Otoparkı hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve hizmete açılan bin araçlık Meram Yer Altı Katlı Otoparkın 1 Ağustos'a kadar ücretsiz olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve hizmete açılan bin araçlık Meram Yer Altı Katlı Otoparkın 1 Ağustos'a kadar ücretsiz olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Meram Yer Altı Katlı Otoparkı hizmete açıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram'a gelen ziyaretçilerin otopark ihtiyacını giderecek önemli bir hizmetin daha hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bin aracın park yapabildiği katlı otoparkın 28 milyon liraya mal olduğunu söyledi. Devam eden Meram Çamlıbel Çevre Düzenlemesinin de tamamlanmasının ardından bölgenin eski cazibeli günlerine kavuşacağına inandıklarını dile getiren Başkan Altay, "Meram'a ve Konya'ya yakışır bir otoparkı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Otoparkımız ayrıca 1 Ağustos tarihine kadar ücretsiz kullanılabilecek. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA

Meram Yer Altı Katlı Otoparkı hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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