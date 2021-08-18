Meram Yaz Spor Okulu öğrencileri 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meram Yaz Spor Okulu öğrencileri 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda

Meram Yaz Spor Okulu öğrencileri 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Yaz Spor Okulu öğrencilerini 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda ağırladı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Yaz Spor Okulu öğrencilerini 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda ağırladı.

5 Temmuz günü, salgın tedbirlerinin maksimum düzeyde alınarak 8 ayrı tesiste, 10 ayrı branşta başlayan 'Meram Yaz Spor Okulları' farklı eğitim ve etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda öğrenciler, Meram Belediyesi 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nı ziyaret ederek hem eğlendiler hem de öğrendi. Yaz Spor Okulu öğrencileri, hareketli dinozor maketlerinin bulunduğu T-Rex Parkı ile Yedi Cüceler ve Pamuk Prenses, Temel Reis, Kabasakal ve Safinaz, Hababam Sınıfı karakterleri ile Keloğlan gibi hayal dünyası kahramanlarının olduğu Pamuk Şekeri Masal Dünyası Parkı'nda ve "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi", "Şirvanşahlar Sarayı", "Malabadi Köprüsü", "Mısır Dikili Taşı" gibi aslını aratmayacak minyatür eserlerin bulunduğu Cihan-ı Türk Parkı'nda gönüllerince bir gün geçirdi. Tarih öncesi canlılar, masal dünyası kahramanları ve minyatürleri ilk defa gören çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

"Çocuklarımıza unutamayacakları bir yaz tatili programı sunmayı hedefledik"

3 farklı konseptiyle Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nın eğlenerek öğrenmek ve de güzel vakit geçirmek için harika bir ortam olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, parkın salgının etkisinden kurtulmaya çalışan çocuklar için de eşsiz fırsatlar sunduğuna işaret etti. Meram Yaz Spor Okulları eğitimleri çerçevesinde çocuklara çeşitli faaliyetler de sunduklarını kaydeden Başkan Kavuş, "Bu etkinliklerden biri de 80 Binde Devr-i Alem Parkı gezisi oldu. Okulun başlangıcında bu etkinlikleri pandemi sürecine göre programlamayı uygun gördük. Bugün geldiğimiz noktada bu geziyi olabildiğince korunaklı bir şekilde gerçekleştirdik. Onların yüzündeki mutluluğu ve sevinci görmek her şeye bedel. Bu parkımız, çocuklarımıza eğlenmelerinin yanı sıra yeni ufuklar açma noktasında büyük yarar sağlıyor. Bu ufuk onların dolayısıyla da ülkemizin geleceğini şekillendirecek. Bu nedenle imkanlar el verdiği ölçüde her fırsatı değerlendirip çocuklarımızı ecdad yadigarları, tarih öncesi varlıklar ve masal kahramanlarımız ile tanıştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Haluk Levent Davut Güloğlu Seren Serengil
Spor Mustafa Er Mert Günok Lionel Messi Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meram Yaz Spor Okulu öğrencileri 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 01:17:02. #1.16#

title