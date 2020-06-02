Meram Trafik Parkı eski günlerine dönmeye hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meram Trafik Parkı eski günlerine dönmeye hazırlanıyor

Konya'nın ilk trafik eğitim parkı olan ancak birkaç yıldır atıl durumda bulunan parkın eski günlerine döndürülmesi için Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi harekete geçti.

Meram Trafik Parkı eski günlerine dönmeye hazırlanıyor
02.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:19

Konya'nın ilk trafik eğitim parkı olan ancak birkaç yıldır atıl durumda bulunan parkın eski günlerine döndürülmesi için Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi harekete geçti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya'nın en eski aile parklarından biri olan Meram Yeni Yol Köprüsü yanında bulunan Trafik Parkındaki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Trafik Parkı olarak bilinen alanın tekrar eski hüviyetine kavuşacağının müjdesini veren Başkan Kavuş, "Burası Konya'nın en eski aile parklarının biri. İşletmecisi çıktıktan sonra birkaç yıldır boş bir şekilde bekliyordu. Şehrin ortasında kalan bu parkı eski güzel, görkemli ve nostaljik günlerine döndürmek için Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışmalara başladık. Toplam alanı yaklaşık 6 bin metrekareyi bulan park içerisindeki tesisi Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Meram Belediyesi olarak biz de peyzaj çalışmalarını ve çocuklara trafik eğitimin verileceği trafik parkı bölümünü yapıyoruz. Çocuklarımız eğitim alırken ailelerinin de buradaki çok büyük ağaçların altında dinlenip nefes alabilecekleri bir mekan haline getirmek istiyoruz. Virüs salgınından dolayı işler biraz yavaşlamıştı ancak şu anda tekrar hızlandırmış olduk. İnşallah önümüzdeki ayın sonuna kadar buradaki çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah çalışmalar tamamlandıktan sonra Meram Yeni Yol Trafik Parkı olarak tekrar eski güzel günlerine dönmüş olacak. Parkın şimdiden ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Kavuş, yeni normalleşme adımları çerçevesinde halkın hizmetine sunulacak diğer parklardaki düzenleme çalışmalarında da sona gelindiğini açıkladı. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Haber
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı Haber
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı
Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Korona virüs günlerinde İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Korona virüs günlerinde İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
Son Dakika: 'Ezan' tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı
Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Rüştü Zorlu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Ersin Korkut Çağlar Çorumlu
Spor Mete Gazoz İlhan Cavcav Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Şehit Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Meram Trafik Parkı eski günlerine dönmeye hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 10:19:49. #1.15#
title