Meram Tıp Fakültesi'nde koronavirüs ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

07.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:00

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenlenen toplantıda, koronavirüsün mikrobiyolojisi ve laboratuvar tanısı ile hastalığın tedavisine ilişkin bilgiler verildi.

Toplantının moderatörlüğünü yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Özdemir, küresel çapta koronavirüsün sadece bir enfeksiyon hastalığı değil, sosyolojik ve iktisadi yönlerden bir biyolojik savaş olduğu yönünde yorumların yapıldığını aktardı.

Bu konuda çok fazla bilgi kirliliği olduğunun altını çizen Özdemir, şunları kaydetti:

"Koronavirüs konusu, sadece ulusal çapta değil tüm dünyada 2020 yılının ana gündem maddesi olmuştur. Bu tedirginliğin oluşturduğu hareketlilik içerisinde çok fazla bilgi var. Bunlar arasında dolaşımda olan çok fazla yanlış bilgi de var. Özellikle sosyal medyadaki yanlış bilgilerin doğrulardan çok daha hızlı yayıldığı bir sürecin içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu konunun, otoriteleri ve bilimsel olarak teyit edilmiş bilgiler üzerinden değerlendirme yapan kişiler tarafından topluma sunulması gerekiyor."

Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Üroloji Bilim Dalı Doç. Dr. Bahadır Feyzioğlu ise virüsle ilgili genel ve patolojik bilgileri verdi.

Virüsün sebep olduğu gerginliğe de değinen Feyzioğlu, hastalığın asıl dikkat çekilmesi gereken kısmının başlangıç evresi olduğunu ifade etti.

Virüsün yayılma kabiliyetini anlamanın öneminden bahseden Feyzioğlu, bu virüsün birçok şekilde bulaşma riski taşıdığını dile getirdi.

Feyzioğlu, "Anatomik olarak aslında vücudumuzun herhangi bir bölgesinden virüsün bulaşması riskinin olduğunu söyleyebiliriz. Fakat özellikle dış mekanlar için solunum sistemi üzerinden virüslerin insanlara bulaşması daha kolay oluyor." dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Doç.Dr. İbrahim Erayman da klinik semptomları ve hastalıkla karşılaşıldığı zaman yapılması gerekenleri anlattı.

Kaynak: AA