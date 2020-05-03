Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisinde fide satışları başladı
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Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisinde fide satışları başladı

Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisinde fide satışları başladı
03.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:34

Konya'nın merkez Meram Belediyesi, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Sebze Üreticileri Birliğinin ortaklığında hayata geçirilen 'Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisi' fidelerin satışına başladı.

Konya'nın merkez Meram Belediyesi, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Sebze Üreticileri Birliğinin ortaklığında hayata geçirilen 'Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisi' fidelerin satışına başladı.

Kar amacı gütmeden Meram ve Konya çiftçisinin fide ihtiyacını en uygun şekilde karşılamak amacıyla hayata geçirilen 'Sebze Üretim Tesisi'nde satışlar talep yoğunluğuna göre Mayıs ayının ortalarına kadar devam edecek. Tesiste domates, biber, patlıcan ve kabak fidesinin bütün çeşitleri bulunuyor. Cin biberi, kıl biber, dolma biber, kapya biber fidesi çeşitleri de yüksek verimli olarak satışa sunuluyor. Salatalık da yüksek kalitede hibrit fidesi olarak satılıyor. Domates fidesi, salçalık domates ve sofralık köy tipi domates fidesi olarak iki çeşitte arz edilirken patlıcan ise piyasaya mor patlıcan ve siyah patlıcan çeşitleriyle arz ediliyor. Tesiste satışa sunulan bütün türlerde doğru çeşit garantisi verilmesi de üreticiler için önemli bir avantaj sağlıyor. Meram Karahüyük Mahallesi Damlakaya Sokak üzerinde bulanan serada satışlar, pazar günler hariç haftanın tüm günleri 08.00 - 17.30 saatleri arasında yapılıyor. Ödemeler ise nakit olarak tahsil ediliyor.

"Tesis, kısa sürede meram tarımına ve ekonomisine katkı sunmaya başladı"

'Meram Sebze Üretim Tesisinin' Türkiye tarımının kalbi konumundaki Konya'nın önemli bir açığını kapatmak amacıyla hayata geçirildiğini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yılda üretilecek 12 milyon fidenin çiftçilere en uygun şartlarda sunulduğunu ifade etti. Böylece çiftçilere önemli bir destek verildiğinin altını çizen Başkan Mustafa Kavuş, "Tarım, Meram ekonomisi için önemli olan birkaç lokomotiften biridir. Üçte biri tarımla uğraşan ilçemiz için 'Sebze Fidesi Üretim Tesisi' önemli yatırımlardan biri olmuştur. Tesisle birlikte başka kentlerden getirilen fidelerin tüm olumsuz yönleri bertaraf edilmiş, çiftçimize ihtiyacı olan fideleri uygun şartlarda sunma fırsatı vermiş ve Meram çiftçisinin rekabet gücünü artırmış olduk. Yine tesisimizin satışlara başlamasıyla birlikte sebze fidelerini hastalıktan kurtarmış, çiftçilerimize daha fazla kar etmelerinin yolunu açmış, verim ve kalite artışını sağlayarak fidelerin taşıma sırasında gördüğü zararların da önüne geçmiş olduk. Şimdi de tesisimizde fidelerin satışına başladık. Tüm çiftçilerimizi bundan yararlanmaya davet ediyorum. Ayrıca Meram tarımına ve ekonomisine böylesi yararlı ve hayırlı bir hizmete imza atan tüm paydaşlara ve destek veren KOP'a bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sebze fidesi satışlarıyla ilgili Meram Belediyesi iştiraki olan Konya Fidecilik ve Tohum Sanayi Limited Şirketinin 0 332 303 30 42 numaralı telefonu ve www.konyafide.com adlı web sitesinden detaylı bilgi alınabilir. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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