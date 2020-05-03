Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisi'nde fide satışları başladı
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Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisi'nde fide satışları başladı

Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisi'nde fide satışları başladı
03.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:00

KOP desteği ile Meram Belediyesi, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Sebze Üreticileri Birliği'nin ortaklığında hayata geçirilen "Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisi"nde, fide satışına başlandığı bildirildi.

KOP desteği ile Meram Belediyesi, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Sebze Üreticileri Birliği'nin ortaklığında hayata geçirilen "Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisi"nde, fide satışına başlandığı bildirildi.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sebze Üretim Tesisi'ndeki satışların, kar amacı gütmeden Meram ve Konya çiftçisinin fide ihtiyacını en uygun şekilde karşılamak amacıyla talep yoğunluğuna göre devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tesisin kısa süre içinde çiftçilere, Meram tarımına ve ekonomisine katkı sunmaya başladığını vurguladı.

Meram Sebze Üretim Tesisi'nin, Türkiye tarımının kalbi konumundaki Konya'nın, önemli bir açığını kapatmak amacıyla hayata geçirildiğini anımsatan Kavuş, yılda üretilecek 12 milyon fidenin çiftçilere en uygun şartlarda sunulduğunu ifade etti.

Tarımın, Meram ekonomisi için önemli birkaç lokomotiften biri olduğunu aktaran Kavuş, şunları kaydetti:

"Üçte biri tarımla uğraşan ilçemiz için bu tesisimiz önemli yatırımlardan biri olmuştur. Tesisle birlikte başka kentlerden getirilen fidelerin tüm olumsuz yönleri bertaraf edilmiş, çiftçimize ihtiyacı olan fideleri uygun şartlarda sunma fırsatı vermiş ve Meram çiftçisinin rekabet gücünü artırmış olduk. Yine tesisimizin satışlara başlamasıyla sebze fidelerini hastalıktan kurtardık ve çiftçilerimize daha fazla kar etmelerinin yolunu açtık. Verim ve kalite artışını sağlayarak fidelerin taşıma sırasında gördüğü zararların da önüne geçmiş olduk. Şimdi de tesisimizde fidelerin satışına başladık. Tüm çiftçilerimizi bundan yararlanmaya davet ediyorum. Ayrıca Meram tarımına ve ekonomisine böylesi yararlı ve hayırlı bir hizmete imza atan tüm paydaşlara ve destek veren KOP'a bir kez daha teşekkür ediyorum."

Açıklamada satışların talep yoğunluğuna göre Mayıs ayının ortalarına kadar devam edeceğiyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Tesiste domates, biber, patlıcan ve kabak fidesinin bütün çeşitleri bulunuyor. Cin biberi, kıl biber, dolma biber, kapya biber fidesi çeşitleri de yüksek verimli olarak satışa sunuluyor. Salatalık da yüksek kalitede hibrit fidesi olarak satılıyor. Domates fidesi, salçalık domates ve sofralık köy tipi domates fidesi olarak iki çeşitte arz edilirken patlıcan ise piyasaya mor patlıcan ve siyah patlıcan çeşitleriyle arz ediliyor. Meram Karahüyük Mahallesi Damlakaya Sokak üzerinde bulanan serada satışlar, pazar günler hariç haftanın tüm günleri 08.00- 17.30 saatleri arasında yapılıyor. Ödemeler ise nakit olarak tahsil ediliyor. Sebze fidesi satışlarıyla ilgili Meram Belediyesi iştiraki olan Konya Fidecilik ve Tohum Sanayi Limited Şirketinin 0 332 303 30 42 numaralı telefonu ve www.konyafide.com adlı web sitesinden detaylı bilgi alınabilir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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