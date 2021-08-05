Meram Millet Bahçesi, Açık Hava Türkiye Şampiyonası Minikler Finali'ne ev sahipliği yapacak
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Meram Millet Bahçesi, Açık Hava Türkiye Şampiyonası Minikler Finali'ne ev sahipliği yapacak

Meram Millet Bahçesi, Açık Hava Türkiye Şampiyonası Minikler Finali'ne ev sahipliği yapacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenecek olan Açık Hava Türkiye Şampiyonası Minikler Finali 7 Ağustos Cumartesi günü Meram Millet Bahçesi içerisinde yer alan Geleneksel Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Dutlu Millet Bahçesi Geleneksel Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek şampiyonada 24 ilden, 129 sporcu dereceye girmek için ter dökecek.

Konya'nın yanı sıra Ankara, İstanbul, Adana ve Bursa gibi 24 İlden 129 sporcu şampiyonada kozlarını paylaşacak. Geleneksel kıyafetlerin de giyilerek görsel bir şölenin sunulacağı Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda 8-9 Yaş/ 10-11 Yaş/ 12-13 Yaş kategorilerindeki minikler dereceye girebilmek için kıyasıya yarışacak.

BAŞKAN KAVUŞ; ''TÜRK OKÇULUĞUNUN YAYGINLAŞMASINI TEŞVİK EDİYORUZ''

Geleneksel Türk okçuluğunun yaygınlaştırılması için Meram Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye devam ettiklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Tarihi çok eskilere dayanan okçuluk, bizler için hem millî hem de manevi değerler açısından büyük bir öneme sahip. Özellikle değerlerimizle özdeşleşmiş bu sporu yaşatmak adına bu şampiyonada yarışan tüm kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Sporcularımızı Meram'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi.

"ÜMİDİMİZ MERAM'DAN YENİ METE GAZOZ'LARIN ÇIKMASI"

Meram Belediyesi olarak sporun ve sporcuların her zaman yanında olduklarını, belediye bünyesindeki spor kulübünde farklı branşlarda kendi sporcularını yetiştirdiklerini belirten Başkan Kavuş, "Şuan Tokyo Olimpiyatları'nda okçulukta Türkiye'ye ilk altın madalyayı getirerek gurur kaynağımız olan Mete Gazoz gibi Meram Belediyesporumuzdan da olimpiyatlara katılan şehrimizi hatta ülkemizi temsil eden çok değerli sporcularımız var. Ümidimiz Meram'dan yeni Mete Gazoz'ların çıkması.Bir ilçe belediyesi olarak Türkiye şampiyonalarının yanı sıra ülkemizi Avrupa ve Dünya olimpiyatlarında temsil eden sporcularımızın olması gerçekten gurur veriyor. 7 Ağustos Cumartesi günü saat 12:30'da, Meram Millet Bahçemizde gerçekleştirilecek Açık Hava Türkiye Şampiyonası Minikler Finali'ne vakti müsait olan tüm hemşehrilerimizi bekliyorum'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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Meram Millet Bahçesi, Açık Hava Türkiye Şampiyonası Minikler Finali'ne ev sahipliği yapacak - Haberler
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