Meram'ın sosyal yardımlarında 'Kartlı' dönem başlıyor

28.08.2019 15:15

İhtiyaç sahiplerinin, bugüne kadar Konya'nın merkez Meram ilçe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün marketinden yaptıkları alışverişlerin yerini 'Bizim Meram Kart' alıyor. Böylelikle ihtiyaç sahipleri anlaşmalı marketlerden alışveriş yapabilecek.



Meram'da, belediyenin ihtiyaç sahiplerine yaptığı sosyal yardımlarda yeni bir dönem başlıyor. Bugüne kadar Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün marketinden alışveriş imkanı sunulan ihtiyaç sahipleri, Ekim ayından itibaren kendilerine verilecek sosyal kartla anlaşmalı marketlerden her türlü alışverişi dilediği gibi yapılabilecek. 3, 6, 9 ay ya da tüm yıl boyunca verilen yardımların miktarı, aile bireylerinin sayısına göre belirlenecek. "Bizim Meram Kart" ihtiyaç sahibi ailelere birçok yönden avantaj sağlayacak. Sosyal belediyecilik alanında tüm Türkiye'ye örnek olan bu uygulamanın ilk kez Konya'da hayata geçirildiğini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, uygulamanın "Bizim Meram Kart" adı altında Meram'da da hayat bulduğunu söyledi. Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün marketinden yapılan alışverişin ve verilen gıda paketlerinin yerini artık para yüklü 'Bizim Meram Kart'ın alacağını söyleyen Başkan Kavuş, "Bizim Meram Kart, ihtiyaç sahiplerine birçok avantaj sağlayacak. Vatandaşlarımız, Harmancık Mahallemizde bulunan müdürlüğümüzün marketine ulaşım derdi yaşamayacak mesela. Kendisine en yakın marketten gıda, temizlik, kırtasiye ve diğer asli ihtiyaçlarını istediği şekliyle karşılayabilecek. Marketimize gelmeden alışverişini yapacağı için rencide olmalarının da önüne geçilecek. Bu, 'sağ elin verdiğini sol el bilmemeli' anlayışımızın da bir tezahürü. Ekim ayında başlayacağımız kart uygulamamızın Meramımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



"Belediyecilik başarımızın temelinde sosyal belediyecilik hizmetlerimiz var"



AK Parti sosyal belediyecilik anlayışından herkesin nasibini aldığını ifade eden Başkan Kavuş, "Bizim bugün yürüttüğümüz sosyal belediyecilik anlayışı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı gönül belediyeciliğinin önemli bir parçası. Bu anlayış çerçevesinde diğer tüm kesimlerin yanında olduğumuz gibi ihtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Onların sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmek, bu şehrin hadimi olarak bizlerin en önemli görevlerinden biri. Biz, bu millete, bu şehre hizmetkar olmak için göreve geldik" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA