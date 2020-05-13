Meram hobi bahçelerinde ekim zamanı Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karahüyük Mahallesinde bulunan belediyeye ait hobi bahçelerini ziyaret etti.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karahüyük Mahallesinde bulunan belediyeye ait hobi bahçelerini ziyaret etti. Fide ekimi yapan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kavuş, hobi bahçelerinin, şehrin stresi ve yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlar için büyük fırsat olduğunu dile getirdi.

Korona virüs sürecinin normalleşmeye başlamasıyla birlikte hobi bahçelerini 4 Mayıs itibariyle kullanıma açtıklarını belirten Başkan Kavuş, "Kapı numarası tek olanlar ayın tek günlerinde, kapı numarası çift olanlar ise ayın çift günlerinde hafta içi mesai saatleri içinde hobi bahçemizi kullanabiliyor. Vatandaşlarımız, fide ekim zamanının gelmesi ve havaların ısınmasıyla beraber buraya gelerek bahçelerini yeni döneme hazırlamaya çalışıyorlar. İnşallah en kısa süre içerisinde tam normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte önceden olduğu gibi buradan faydalanabilecekler. Şu anda fide ekim dönemi. Bu süreçte fideler ekilmezse buralar amacına hizmet etmiş olmayacak. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam ettiği için kısıtlı da olsa hafta içi mesai saatlerinde ekim dikime izin veriyoruz. Hemşehrilerimizin kendi evlerinde ya da eşiyle dostlarıyla yiyebilecekleri sebzelerini burada yetiştirmelerini istiyoruz" dedi.

"Yerli fide toprağa daha çabuk uyum sağlıyor"

Meram Hobi Bahçelerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında fide üretim merkezinin bulunduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, "Belediyemiz, Meram İlçe Tarım Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası, Sebze Üreticileri Birliği ve KOP'un vermiş olduğu destekle yaklaşık bir yıl önce hizmete açtığımız bu merkez hem hobi bahçelerine hem de büyük ölçekli olarak tarımla uğraşan çiftçilerimize hizmet veriyor. Vatandaşlarımız bu ekim döneminde çok uygun rakamlarla yerli olarak üretilmiş olan domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak, kavun ve karpuz fide çeşitlerine buradan erişebilirler. Şu anda fide üretim merkezindeki satış rakamları çok iyi. Vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Konya ikliminde yetiştiği için toprakla buluştuğu an da çok kısa sürede uyum sağlıyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA