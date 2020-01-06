Meram Gençlik Meclisi'nden sınav haftasında üniversitelilere süt ikramı

06.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:18

Meram Gençlik Meclisi üyeleri, üniversite öğrencilerine sınav haftasında destek için süt ikramı yaptı.

Meram Gençlik Meclisi üyeleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü'nde ve Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi yerleşkesinde, üniversite öğrencilerine başlayan sınav haftasında destek amacıyla süt ikramında bulundu.

Güzel bir etkinliği daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Meram Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Tutar, gençliğe yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Gençliğe ve onların eğitimlerine yönelik birçok proje yürüttüklerine değinen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise şunları kaydetti:

"Özellikle diğer şehirlerden gelen üniversite öğrencilerine, aile sıcaklığını hissettirecek süt dağıtımı gibi etkinlikleri de önemsiyoruz. Meram her öğrencimizin ikinci bir yuvası, bizler onların ikinci aileleriyiz. 'Meram büyük bir ailedir' ifadesinin sadece bir slogan olmadığının en güzel göstergeleri bu tür faaliyetlerdir. Bir kahveye 40 yıl hatır sayan bir geleneğe sahibiz. Böyle küçük ikramlarla hatır biriktiriyoruz bizde. Gençlerimizi kaynaştırmak, onlara Meram'ın güzelliklerini maddi manevi hissettirmek ve onların dertleriyle hemhal olmak her şeyin ötesinde bir güzellik. Bizim en büyük derdimizde güzellikler biriktirmek."

Kaynak: AA