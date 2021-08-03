Meram'dan Türkiye Şampiyonasında altın madalya
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Meram'dan Türkiye Şampiyonasında altın madalya

Meram'dan Türkiye Şampiyonasında altın madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Meram Belediyesporlu Yılmaz Fazıloğlu, sağ kol kategorisinde birinci, sol kol kategorisinde ise üçüncü oldu.

Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Meram Belediyesporlu Yılmaz Fazıloğlu, sağ kol kategorisinde birinci, sol kol kategorisinde ise üçüncü oldu. Fazıloğlu, Eylül ayında Gürcistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

2021 Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde yapıldı. Şampiyonada 23 ilden 66 sporcu mücadele etti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen şampiyonada sporcular kıyasıya mücadele ederken başarılı sporcular madalyalarına kavuştu. Sağ kol 80 kilo mücadelesinde müsabakaya çıkan Meram Belediyespor sporcusu Yılmaz Fazıloğulları, rakibini yenerek şampiyon olmaya başardı. Fazıloğulları sol kategorisinde ise üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.

Eylül ayında düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Yılmaz Fazıloğulları'nı tebrik eden Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Meram Belediyesporlu sporcularımız çıktıkları müsabakalarda gösterdikleri başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Genç kardeşlerimizin, kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönelmesi hepimiz için önemli bir sorumluluk. Bu sebepten dolayı Meram Belediyespor'un faaliyetlerine önem veriyoruz. Çıktıkları müsabakalarda başarı gösteren sporcularımızla birlikte ailelerini ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz değer bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecek" şeklinde konuştu. - KONYA

Meram'dan Türkiye Şampiyonasında altın madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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