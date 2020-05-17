Meram'da yalnız yaşayan büyüklerin iftar yemeklerini Başkan Kavuş dağıttı
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Meram'da yalnız yaşayan büyüklerin iftar yemeklerini Başkan Kavuş dağıttı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde yalnız yaşayan kimsesiz yada engelli yaşlıların ve ihtiyaç sahibi ailelerin iftarlarını evlerine kadar götüren Meram Belediyesi takdir toplayan bu çalışmasıyla yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Meram'da yalnız yaşayan büyüklerin iftar yemeklerini Başkan Kavuş dağıttı
17.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:12

Konya'nın merkez Meram ilçesinde yalnız yaşayan kimsesiz yada engelli yaşlıların ve ihtiyaç sahibi ailelerin iftarlarını evlerine kadar götüren Meram Belediyesi takdir toplayan bu çalışmasıyla yüzleri güldürmeye devam ediyor. Meram Gençlik Meclisi Üyeleri ile Kızılay Meram Şubesi'nin de destekleriyle sürdürülen bu anlamlı iftar ikramlarına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katıldı. Kimsesiz yaşlıların sıcak iftar yemeklerini kendi elleriyle dağıtan Başkan Mustafa Kavuş, sosyal mesafeyi de ihmal etmeden yaşlılar ve ihtiyaç sahibi ailelerle hasbihal etti. Başkan Kavuş'u karşılarında gören vatandaşlar duydukları mutluluğu gizlemediler ve bu Ramazan günlerinde de kendilerini unutmayan Başkan Kavuş'a ve Meram Belediyesine teşekkür etti.

"Bizlerin dünya ve ahiret saadetimizin temeli büyüklerimizin rızası ve mutluluğundadır"

Meram Belediyesinin ihtiyaç sahibi aileleri ve kimsesi olmayan yaşlıları hiçbir zaman yalnız bırakmadığını kaydeden Başkan Kavuş, bu uğraşlarının Ramazan ayı boyunca iyiden iyiye yoğunlaştığının altını çizdi. Konya'nın tüm kurumları, kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile bu konuda örnek bir hassasiyet gösterdiğine vurgu yapan Başkan Kavuş, "Virüs salgını sebebiyle mahzun geçen Ramazan ayında Meram'da yaşayan kimsesiz, yalnız ya da kendi ihtiyaçlarını görmekte zorlanan yaşlıların iftar yemeklerini evlerine kadar götürerek onların iftar ve sahur sofralarını şenlendirmeye devam ediyoruz. Bu burukluk sebebiyle bu ramazan ayında aynı sofra etrafında buluşmamız mümkün olmadı belki ama Kızılay Meram Şubesi gönüllüleri, Meram Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyeleri ile birlikte Meram'da yaşayan kimsesiz, yalnız, engelli ve ihtiyaç sahibi yaşlı hemşehrilerimizin sofralarına sıcak aşımız ile misafir olmaya devam ediyoruz. Bu dağıtımlara ara sıra bizzat katılarak hemşehrilerimi dinleme, isteklerini ve arzularını öğrenebilme fırsatı yakalıyorum. İnancımızda büyüklerimiz bizim bereket sebeplerimizden biri, dünya ve ahiret saadetimizin kapısıdır. Bu inançla elimizden geleni yapmak, ellerini öpüp hallerini hatırlarını sormak ve arzularını yerine getirmek bizim için paha biçilemez kıymettedir. Allah onların oruçlarını bizlerin de onlara hizmetlerini kabul buyursun" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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