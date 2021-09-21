Meram'da vatandaş buluşmaları sürüyor

Ak Parti Meram İlçe Teşkilatı'nın organize ettiği programlar kapsamında AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Erikçi, sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu. İlk olarak Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'ni ziyaret eden heyet, Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu ile sohbet gerçekleştirdi. Heyetin sonraki durakları Hukuki Araştırmalar Derneği, ve Konya Muhtarlar Derneği oldu.

PARKLARDA DİNLENEN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİLER

Heyet, sivil toplum kuruluşlarını ziyaretlerinin ardından, esnaflara 'hayırlı işler' dileyerek sohbet etti. Yine Evliya Çelebi Parkı ve Huzur Kafe'deki vatandaşlarla bir araya gelinirken, istek ve talepleri dinlendi.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİNEBERABER YÜRÜYORUZ"

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Meram İlçe Teşkilatı'nın oprganize ettiği programlar kapsamında verimli bir gün geçirdiklerini kaydederek, "AK Parti Teşkilatları olarak her zaman sahada olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugün Meram'da hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hemşehrilerimizin partimize karşı teveccühü bizlere ayrıca mutluluk verdi. Güçlü Türkiye hedefine vatandaşlarımızla birlikte el ele kol kola emin adımlarla yürüyoruz" şeklinde konuştu.

"HEMŞEHRİLERİMİZLE ARAMIZDA GÜÇLÜ BİR GÖNÜL BAĞI VAR"

Meram'da ziyaretlerin sadece programlar kapsamında olmadığını, her zaman Meramlılarla iç içe olduklarını kaydeden Meram Belediye Başkanı MustafaKavuş, "Hemşehrilerimizle sürekli olarak iletişim halindeyiz. Bazen cenazelerde, bazen de düğünlerdeyiz. Fırsat buldukça esnaflarımızı dolaşır, selam veririz. Dertleriyle dertlenir, mutluluklarını paylaşırız. Çok şükür hemşehrilerimizle aramızda güçlü bir gönül bağı var. Meram'a en iyi ve hızlı bir şekilde hizmet edebilmenin yöntemini tüm hemşehrilerimizle beraber istişare ederek buluyoruz. Bugün Meram İlçe Teşkilatımızın programları kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarımızı ziyaret ettik. Yine ardından Evliya Çelebi Parkımızda ve Huzur Kafe'de hemşehrilerimizle sohbet ettik. Meram'ın geleceğini Meram'da yaşayan herkesle birlikte planlamaya devam edeceğiz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE…"

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ise teşkilat programlarının hız kesmeden devam ettiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vatandaşlarımızın gönüllerinde yer alabilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Milletvekilimiz, Belediye Başkanımız ve İl Yönetim Kurulu Üyemiz ile birlikte sivil toplum kuruluşlarımıza misafir olduk, hemşehrilerimizle sohbet ettik. Meram'a hizmet yolunda farklı mahallelerimizdeki ziyaretlerimiz sürecek" şeklinde görüş belirtti.

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