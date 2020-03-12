Meram'da toplu alanlar koronavirüse karşı ilaçlanıyor
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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Meram Belediyesi, Konya, Meram, Güncel

Meram'da toplu alanlar koronavirüse karşı ilaçlanıyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi bakteri ve virüslere karşı yürüttüğü mücadelesine havaların ısınmasıyla birlikte başladı.

12.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:00
Meram'da toplu alanlar koronavirüse karşı ilaçlanıyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi bakteri ve virüslere karşı yürüttüğü mücadelesine havaların ısınmasıyla birlikte başladı.


Meram Belediyesi, koronavirüse karşı geniş çaplı bir çalışma başlattı. Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Veteriner Müdürlüğü ekipleri, Meram'da bulunan okullar, açık-kapalı pazar yerleri, sosyal tesisler gibi toplu alanlar virüse karşı kapsamlı bir şekilde dezenfekte ediyor.


"Virüse karşı toplu alanları ilaçlayarak üstümüze düşeni yapıyoruz"


Tüm dünya gündemini meşgul eden koronavirüse karşı Türkiye'nin aldığı önlemlerle hastalığı bir hasta dışında sınırları dışında tutmayı başardığını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'ın da her yönüyle salgına karşı tüm önlemleri aldığını ve insanların virüsten dolayı bir endişe duymamaları gerektiğinin altını çizdi. Tüm önlemlerin alınmasına rağmen vatandaşların yine de tedbirli davranması gerektiğine işaret eden Başkan Kavuş, "Biz de bu tedbirler çerçevesinde üstümüze düşeni yapıyor ve ilçemizde bulunan toplu alanları ilaçlıyoruz. Tedbir bizden, takdir Allah'tan" diye konuştu.


Öte yandan, Meram Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte çöp konteynerlerindeki bakteri, virüs ve kötü kokulara karşı mücadeleye de başladı.


"Sağlık için temizliğin önemi son dönemde yaşananlar sebebiyle daha iyi anlaşılıyor"


Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çöp konteynerlerinde oluşabilecek tüm virüs, bakteri ve mikroplara karşı ilaçlama ve temizlik çalışmaları yapıyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarla konteynerlerin kötü koku kaynağı olmasının da önüne geçiliyor. Havalar ısındıkça çalışan ekip ve vardiya sayısının artırılacağı çalışmalar havaların soğuyacağı güne kadar hızlı bir şekilde devam edecek. Sağlıklı ve temiz bir Meram için çalışmalara olabildiğince erken başladıklarının altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hastalıklardan korunmada temizliğin öneminin çok iyi anlaşıldığı bu dönemde yapılan çalışmaların bir kat daha değerlendiğini ifade etti.


"Dezenfekte işlemimiz tüm sezon boynuca hız kesmeden devam edecek"


Temizlik çalışmalarında bakteri, virüs ve mikropları neredeyse tamamen yok eden ve üremelerini durduran temizlik maddelerinin kullanıldığını belirten Başkan Kavuş, "Hemşehrilerimizi herhangi bir virüs ve mikrobun zararlı etkilerinden korumak amacıyla sürekli gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza hava sıcaklıkları sebebiyle bu yıl erken başladık. Çalışmalarımız artarak titiz bir şekilde devam edecek. Hemşehrilerimizin sağlıklı, rahat ve huzur içinde yaşamlarını devam ettirmeleri adına ekiplerimiz bu çalışmalarını belirli bir plan dahilinde hız kesmeden ara vermeden devam ettirecek" diye konuştu. Başkan Kavuş ayrıca, ekiplerin ilçe genelindeki çöp bidonları ve konteynerlerin yanı sıra pazar yerleri, temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp toplama araçları gibi temizlik gerektiren her yeri sürekli olarak ilaçlamakta ve dezenfekte ettiklerini de hatırlatarak bu noktada gösterdikleri hassasiyeti vurguladı. - KONYA

Kaynak: İHA

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