Meram'da toplu alanlar koronavirüse karşı ilaçlanıyor
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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Meram Belediyesi, Mustafa Kavuş, Meram, Güncel

Meram'da toplu alanlar koronavirüse karşı ilaçlanıyor

Meram Belediyesi bakteri ve virüslere karşı yürüttüğü mücadelesine havaların ısınmasıyla birlikte hemen başladı.

12.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:27
Meram'da toplu alanlar koronavirüse karşı ilaçlanıyor

Sezon boyunca aralıksız ve artarak devam edecek çalışmalar ile sağlığı tehdit eden bakteri ve virüs oluşumunun önüne geçilmesinin yanı sıra kötü kokunun da önü alınmış olacak. Öte yandan Meram'da okullar, pazar yerleri, sosyal tesisler gibi toplu alanlar koronavirüse karşı ilaçlanıyor.

Meram Belediyesi, koronavirüse karşı geniş çaplı bir çalışma başlattı. Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Veteriner Müdürlüğü ekipleri, Meram'da bulunan okullar, açık-kapalı pazar yerleri, sosyal tesisler gibi toplu alanlar virüse karşı kapsamlı bir şekilde dezenfekte ediyor.

BAŞKAN KAVUŞ; "VİRÜSE KARŞI TOPLU ALANLARI İLAÇLAYARAK ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Tüm dünya gündeminimeşgul eden koronavirüse karşı Türkiye'nin aldığı önlemlerle hastalığı bir hasta dışında sınırları dışında tutmayı başardığını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'ın da her yönüyle salgına karşı tüm önlemleri aldığını ve insanların virüsten dolayı bir endişe duymamaları gerektiğinin altını çizdi. Tüm önlemlerin alınmasına rağmen vatandaşların yine de tedbirli davranması gerektiğine işaret eden Başkan Kavuş, "Biz de bu tedbirler çerçevesinde üstümüze düşeni yapıyor ve ilçemizde bulunan toplu alanları ilaçlayoruz. Tedbir bizden, takdir Allah'tan" diye konuştu. Öte yandan Meram Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte çöp konteynerlerindeki bakteri, virüs ve kötü kokulara karşı mücadeleye de başladı.

"SAĞLIK İÇİN TEMİZLİĞİN ÖNEMİ SON DÖNEMDE YAŞANANLAR SEBEBİYLE DAHA İYİ ANLAŞILIYOR"

Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çöp konteynerlerinde oluşabilecek tüm virüs, bakteri ve mikroplara karşı ilaçlama ve temizlik çalışmaları yapıyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarla konteynerlerin kötü koku kaynağı olmasının da önüne geçiliyor. Havalar ısındıkça çalışan ekip ve vardiye sayısının artırılacağı çalışmalar havaların soğuyacağı güne kadar hızlı bir şekilde devam edecek. Sağlıklı ve temiz bir Meram için çalışmalara olabildiğince erken başladıklarının altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hastalıklardan korunmada temizliğin öneminin çok iyi anlaşıldığı bu dönemde yapılan çalışmaların bir kat daha değerlendiğiniifade etti.

BAŞKAN KAVUŞ; "DEZENFEKTE İŞLEMİMİZ TÜM SEZON BOYUNCA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Temizlik çalışmalarında bakteri, virüs ve mikropları neredeyse tamamen yok eden ve üremelerini durduran temizlik maddelerinin kullanıldığını belirten Başkan Kavuş, "Hemşehrilerimizi herhangi bir virüs ve mikrobun zararlı etkilerinden korumak amacıyla sürekli gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza hava sıcaklıkları sebebiyle bu yıl erken başladık. Çalışmalarımız artarak titiz bir şekilde devam edecek. Hemşehrilerimizin sağlıklı, rahat ve huzur içinde yaşamlarını devam ettirmeleri adına ekiplerimiz bu çalışmalarını belirli bir plan dahilinde hız kesmeden ara vermeden devam ettirecek" diye konuştu. Başkan Kavuş ayrıca, ekiplerin ilçe genelindeki çöp bidonları ve konteynırların yanısırapazar yerleri, temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp toplama araçları gibi temizlik gerektiren heryerisürekli olarak ilaçlamakta ve dezenfekte ettiklerini de hatırlatarak bu noktada gösterdikleri hassasiyeti vurguladı.

Kaynak: Bültenler

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