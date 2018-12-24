Meram'da Şehit Erol Olçok Parkı Yanına Yapılan Camide Sona Gelindi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Şehit Erol Olçok Parkı'nın hemen yanına yapılan camide sona gelindi.

Meram Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede Şehit Erol Olçok Parkı'nın hemen yanında yapımı gerçekleştirilen cami de sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, modern mimarisi ile dikkat çeken projede yaklaşık 550 kişinin ibadet edebileceği cami inşaatının kısa sürede tamamlandığının altını çizdi ve kısa süre sonra ibadete açılacağının müjdesini verdi.

Dedekorkut Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerinde halkın talepleri doğrultusunda yeni bir cami projesi hazırladıklarını kaydeden Başkan Toru, "Bölgede yaşanan hızlı gelişmeye ve hızlı nüfus artışına paralel olarak cami noktasında büyük bir ihtiyaç doğdu. Bu noktada bize gelen talepleri değerlendirerek, projelendirme ve ihale sürecini hızlı bir şekilde tamamlayıp camiyi bölgeye kazandırmak için kolları sıvadık. 1170 metrekare arsa alanı olan cami; bodrum, zemin ve mahfil katı ile birlikte 550 kişilik ibadet alanına sahip. Kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak olan camimizin bölge sakinlerine ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"İhtiyaç olan her alanda yatırım hamlemiz devam ediyor"

Kısa bir süre önce hizmet vermeye başlayan Şehit Erol Olçok Parkı'nın hemen yanında inşa edilen caminin bölgede önemli bir boşluğu dolduracağına dikkat çeken Başkan Toru, "Belediye olarak farklı mahallelerimizde halkımızın talepleri doğrultusunda yatırımlarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Şu anda birçok mahallemizde sosyal tesis, gençlik merkezi, spor tesisi gibi projelerimizi tamamlayıp hizmete sunduk. Birçok projemizde tüm hızıyla devam ediyor. Dedekorkut Mahallemizde de vatandaşlarımız cami talebinde bulunmuştu. Bugün bu talebi yerine getirmiş olmanın ve böylesine değerli bir projeyi bölgeye ve Meram'a kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Modern mimarimize uygun bir cami olarak çevreye oldukça yakışacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Fatma Toru, incelemelerinin ardından ayrıca parkta oturan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. - KONYA

Kaynak: İHA