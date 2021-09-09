Meram'da park alanları yeniden düzenleniyor
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Meram'da park alanları yeniden düzenleniyor

Meram'da park alanları yeniden düzenleniyor
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Meram Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda başlattığı revize çalışmaları kapsamında Armağan ve Muhtar parklarını yeniledi.

Meram Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda başlattığı revize çalışmaları kapsamında Armağan ve Muhtar parklarını yeniledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı yazılı açıklamada, Meram'da çalışmaların tüm yönleriyle planlandığını belirtti.

Eskimeye yüz tutmuş, bakımsız kalmış parkları yenilediklerini ifade eden Kavuş, şunları kaydetti:

"Meram Belediyesi olarak yapımını tamamladığımız parklarımız, bahçelerimiz artık hemşehrilerimizin hizmetinde. Hemşehrilerimizden bu alanlarda güzel vakit geçirmelerini, bir yandan da koruyarak sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bizim Meram'ın parkları da bahçeleri de hepimizin. Yeşil Meram'ın dokusuna uygun çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Meram'ın yeşiline katkı sağlayacak projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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