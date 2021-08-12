Meram'da muhtarlara eğitim verildi
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Meram'da muhtarlara eğitim verildi

Meram'da muhtarlara eğitim verildi
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Meram Kaymakamlığı tarafından Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde muhtarlara yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Meram Kaymakamlığı tarafından Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde muhtarlara yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda güncel konular hakkında muhtarlara bilgi verildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, muhtarlarla sürekli istişare halinde olduklarını belirtti.

Çalışmalara beraber yön verdiklerini aktaran Kavuş, "Meram'da adeta bir aile ortamı oluşturuldu ve o ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada bu aile içerisinde el ele vererek hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada Meram Kayamakamı Resul Çelik'in de şu ifadelerine yer verildi:

"Muhtarlık her ne kadar yapılarak öğrenilen bir meslek olsa da değişen koşulları göz önüne aldığımızda eğitim ve bilgiden mahrum bu görevin icra edilmesi zor oluyor. Yapılan işlerden bilgili olan kişiler kaliteli iş üretiyor, daha huzurlu oluyor. Biz de muhtarlarımızın daha rahat bir şekilde hizmet edebilmesi için eğitim programlarını gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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