Meram'da 'kıyafet kumbaraları' hizmette Meram Belediyesi, Sıfır Atık hedefi için önemli bir hizmete daha imza attı. İlçenin çeşitli bölgelerine yerleştirilen 'Kıyafet Kumbaraları' ile kullanılamayacak kadar kötü durumdaki kıyafetler geri dönüşüme kazandırılacak.

MERAM'DA KULLANILAMAYACAK DURUMDAKİ KIYAFETLER 'KUMBARALAR' İLE GERİ DÖNÜŞECEK

Sıfır Atık hedefi için geri dönüşüm çalışmalarını fazlasıyla önemsediklerini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bunun son örneğinin de bu kumbaralar olduğunu belirtti.

Tekstil atıklarını ekonomiye yeniden kazandırmayı hedefleyen 'Kıyafet Kumbaraları' Meram'da da hizmete girdi. Proje çerçevesinde Meram'ın çeşitli bölgelerine yaklaşık 130 adet kumbara yerleştirildi. Kumbaralara bırakılan kıyafetler periyodik aralıklarla toplanıp tasnif edilecek ve Meram Belediyesi ekipleri tarafından ekonomiye yeniden kazandırılmak üzere yetkili birimlere teslim edilecek. Çalışma ile yıllık 250 ton tekstil atığı toplanarak ekonomiye 750 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor.

BAŞKAN KAVUŞ; "EKONOMİYİ VE DOĞAYI ÖNEMSEYEN MERAMLI HEMŞEHRİLERİM BU PROJEYE SAHİP ÇIKACAKTIR"

Meramlı hemşehrilerinin bugüne kadar hali hazırda kullanmadıkları kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında hassasiyet gösterdiklerini, bugünden sonra da aynı hassasiyeti kullanılamayacak durumdaki kıyafetlerini geri dönüşüme kazandırma noktasında aynı hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen 'Kıyafet Kumbaraları'nın bunun için iyi bir fırsat sağlayacağını söyledi. Meram Belediyesi olarak ekonomiyi canlandırmanın ve doğayı korumanın en önemli yollarından biri olan geri dönüşüm çalışmaları için seferber olduklarını belirten Başkan Kavuş, "Kurum olarak geri dönüşüm çalışmalarını önemsiyoruz. Sıfır Atık hedefi için bugüne kadar ilçe genelinde pek çok çalışmaya imza attık, farklı projelerle hemşehrilerimizin karşısına çıktık. İlçemizin çeşitli bölgelerine yerleştirdiğimiz 'Kıyafet Kumbaraları' ile de tekstil atıklarını ekonomimize yeniden kazandırmayı hedefliyoruz.Burada toplanan kıyafetler periyodik aralıklarla toplanıp ilgili yerlere teslim edilerek ekonomimize yeniden kazandırılacak. Bu işin asıl kahramanları bu konuda hassasiyet gösterip ekonomimizi ve çevreyi önemseyerek atıkları bu kumbaralara ulaştıran vatandaşlarımız olacaktır. Meramlı hemşehrilerimin bu hizmete destek vereceğinden en küçük şüphem yok" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler