"Meram'da Kış" fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı "Meram'da Kış" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle ödülleri verildi.

"Meram'da Kış" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, törene, sosyal mesafe kuralından dolayı sınırlı sayıda sanatçı ve davetlinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tek bir fotoğraf karesinin sayfalar dolusu yazıdan ve haberden çok daha etkin olabildiğini vurguladı.

Fotoğrafın, hayatın her alanında güçlü ve etkin bir sanat olduğuna dikkati çeken Kavuş, şunları kaydetti:

"Sanatçılarımızın objektiflerinden yansıyan haliyle Meram'ı yeniden anlamak ve insanlara anlatmak istiyoruz. Çünkü Meram, 4 Mevsim, 365 gün ve 24 saat her haliyle güzel. Tarihiyle, doğasıyla, insanıyla muhteşem bir yer. Bu güzelliği insanlara anlatabilmenin en güzel yollarından biri de fotoğraf sanatı. Meram'ı en güzel haliyle anlatabilmek için deklanşörlerine basan tüm sanatçılara teşekkür ediyorum. Şimdi de sizlerden ve tüm vatandaşlarımızdan 'Meram'da Yaz' yarışmamız için fotoğrafları bekliyoruz."

Açıklamada, 26 eserin bulunduğu serginin, 10 Temmuz'a kadar Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gezilebileceği bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA