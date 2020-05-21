Meram'da ilaçlama çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meram'da ilaçlama çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülüyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri amacıyla yürüttüğü haşere ile mücadele çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde sürdürüyor.

Meram'da ilaçlama çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülüyor
21.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:59

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri amacıyla yürüttüğü haşere ile mücadele çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde sürdürüyor.

İlaçlama çalışmaları hakkında bir açıklama yapan Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, haşereyle mücadele çalışmalarının Sağlık Bakanlığınca yayınlanan 'Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik' çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, "Larva mücadelesinde 1 adet pülverizatör cihaz ile haşerelerin üreme alanları olan alanlara uygun aralıklarla larva ilacı uygulanmaktadır. Karasinek, sivrisinek ve benzeri uçkun mücadelesi ise 6 adet U.L.V cihazı ile, günlük olarak sabah 06.00 -10.00 ve akşam ise 18.00-22.00 saatleri arasında iki vardiya şeklinde yürütülmektedir. İlçemizin tüm mahalle, cadde ve sokaklarında periyodik olarak 7 - 10 günlük aralıklarla ilaçlama yapılmaktadır. Bu çalışmalara ekim ayı sonuna kadar devam edilecek ve ortalama 2 bin 500 litre biyosidal ürün ile 300 litre larvasit ürün tekniğine uygun olarak kullanılacaktır" denildi.

Mart ayında ilçe sınırları içindeki tüm cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda gövde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, yabani ot ilaçlama çalışmalarını tamamladıktan sonra zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

'Tüm mahalleler periyodik olarak ilaçlanıyor'

Meramlıların sağlıklı, rahat ve huzur içinde bir yaz mevsimi geçirmeleri için tüm önlemlerin alındığını ve çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, havaların ısınmasıyla birlikte tüm mahalle, cadde ve sokaklarda yoğun bir ilaçlama çalışmaları başlattıklarına dikkat çekerek:

"Haşerelerin üreme kaynakları titizlikle ilaçlanıyor. Parklar, çocuk oyun alanları, yol kenarları ve diğer ağaçlandırma sahalarındaki ağaçlar ile yeşil alanlarda üreyen haşerelerin ağaçlara ve mahalle sakinlerimize zarar vermemesi için çaba sarf ediliyor. Ekiplerimiz ayrıca, ilçe genelindeki çöp bidonları, konteynerler, pazar yerleri, temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp toplama araçlarını da ilaçlamakta ve dezenfekte etmektedirler. Ayrıca bu önemli çalışmalarımızda bize desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımızı, 69 mahallemizin tamamında sezon boyunca periyodik bir şekilde sürdürerek, hemşehrilerimizin rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi noktasında hassasiyet göstereceğiz"dedi.

Öte yandan haşere ile ilgili şikayetlerin Meram Belediyesinin 444 3 042 numaralı telefonuna iletilebileceği bildirildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak Haber
Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
'Çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Hadise Sezen Aksu Hatice Çarpar Merve Boluğur
Spor Hasan Şaş Fatih Terim Bülent Uygun Hikmet Karaman Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Adana Kadın Futbol Kayseri
Şu an buradasınız: Meram'da ilaçlama çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 15:59:54. #1.14#
title