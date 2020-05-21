Meram'da ilaçlama çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülüyor Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri amacıyla yürüttüğü haşere ile mücadele çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde sürdürüyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri amacıyla yürüttüğü haşere ile mücadele çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde sürdürüyor.

İlaçlama çalışmaları hakkında bir açıklama yapan Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, haşereyle mücadele çalışmalarının Sağlık Bakanlığınca yayınlanan 'Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik' çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, "Larva mücadelesinde 1 adet pülverizatör cihaz ile haşerelerin üreme alanları olan alanlara uygun aralıklarla larva ilacı uygulanmaktadır. Karasinek, sivrisinek ve benzeri uçkun mücadelesi ise 6 adet U.L.V cihazı ile, günlük olarak sabah 06.00 -10.00 ve akşam ise 18.00-22.00 saatleri arasında iki vardiya şeklinde yürütülmektedir. İlçemizin tüm mahalle, cadde ve sokaklarında periyodik olarak 7 - 10 günlük aralıklarla ilaçlama yapılmaktadır. Bu çalışmalara ekim ayı sonuna kadar devam edilecek ve ortalama 2 bin 500 litre biyosidal ürün ile 300 litre larvasit ürün tekniğine uygun olarak kullanılacaktır" denildi.

Mart ayında ilçe sınırları içindeki tüm cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda gövde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, yabani ot ilaçlama çalışmalarını tamamladıktan sonra zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

'Tüm mahalleler periyodik olarak ilaçlanıyor'

Meramlıların sağlıklı, rahat ve huzur içinde bir yaz mevsimi geçirmeleri için tüm önlemlerin alındığını ve çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, havaların ısınmasıyla birlikte tüm mahalle, cadde ve sokaklarda yoğun bir ilaçlama çalışmaları başlattıklarına dikkat çekerek:

"Haşerelerin üreme kaynakları titizlikle ilaçlanıyor. Parklar, çocuk oyun alanları, yol kenarları ve diğer ağaçlandırma sahalarındaki ağaçlar ile yeşil alanlarda üreyen haşerelerin ağaçlara ve mahalle sakinlerimize zarar vermemesi için çaba sarf ediliyor. Ekiplerimiz ayrıca, ilçe genelindeki çöp bidonları, konteynerler, pazar yerleri, temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp toplama araçlarını da ilaçlamakta ve dezenfekte etmektedirler. Ayrıca bu önemli çalışmalarımızda bize desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımızı, 69 mahallemizin tamamında sezon boyunca periyodik bir şekilde sürdürerek, hemşehrilerimizin rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi noktasında hassasiyet göstereceğiz"dedi.

Öte yandan haşere ile ilgili şikayetlerin Meram Belediyesinin 444 3 042 numaralı telefonuna iletilebileceği bildirildi. - KONYA

Kaynak: İHA