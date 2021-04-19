Meram'da hobi bahçesi sahipleri sezonu açtı

Meram hobi bahçeleri sakinlerinin, ekim sezonunu açtığı bildirildi.

Meram hobi bahçeleri sakinlerinin, ekim sezonunu açtığı bildirildi.

Meram Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, havaların ısınmasıyla yerini bahar hareketliliğine bırakan Meram Hobi Bahçelerinde ekim, dikim hazırlıklarına başlayan bahçe sahiplerini yerinde ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Kavuş, bahçe sahiplerine bol ve bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Kavuş, yaşanan hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin hem günlük hayatın hem de Kovid-19 salgınının stresinden uzaklaşabilmesi, bunun yanında ramazanı toprak ve doğa ile baş başa geçirmek isteyenler için ise hobi bahçeleri bulunmaz eşsiz bir fırsat. Ziyaretimizde gördük ki hemşehrilerimizin tüm yorgunluklarına rağmen yüzleri gülüyordu. Bu da bizlere bahçelerimizin esas amacına ulaştığını gösteriyor. Hobi bahçelerinin yakınında bulunan Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisi'nde yakın zamanda fide satışlarımız başlayacak. Bu da şu ana kadar ekimlerini gerçekleştirmemiş hobi bahçesi sakinleri için ayrı bir fırsat demek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın