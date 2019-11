Meram'da her doğan için bir fidan

03.11.2019 14:17

Konya'nın merkez Meram ilçesinde başlatılan ağaçlandırma çalışmları sürüyor.



Bağları, ormanları ve her tonunu içinde barındırdığı yeşil dokusuyla, şiirlere, şarkılara, seyahatnamelere konu olan Meram ilçesinde eski günlerine yeniden kavuşabilmesi adına başlatılan ağaçlandırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Meram Belediyesi tarafından 'Her doğan bir fidan' adıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Proje kapsamında ilçe genelinde doğan her yeni bebek için bir fidan dikilecek. Çalışma, Meram Belediyesinin 'İyi ki doğdun bebek' projesi ile birlikte yürütülecek. meram.bel.tr adresindeki 'İyiki doğdun bebek' bölümüne kaydı girilen bebek hem çeşitli hediyelerle hemde kendi adına dikilen fidanla dünyaya merhaba diyecek.



Yenibahçe Mahallesinde 70 bin metrekarelik bir alanda 10 bin fidan dikilecek



Bu amaçla ilk etapta Yenibahçe Mahallesinde 70 bin metrekarelik bir alan hazırlandı. Yaklaşık 10 bin fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiği bölgeye ilk çam ağacını da tüm vatandaşlar adına Başkan Mustafa Kavuş dikti. Meram'da aramıza yeni katılan bebeklerin "Her Doğan Bir Fidan Projesi" ile karşılanacağını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Meram'da dünyaya gözlerini açan her bir yavrumuz için bir fidanı özel olarak oluşturduğumuz bu alanda isimlerinin asılı olduğu bir künyeyle toprakla buluşturacağız" diye konuştu.Proje ile ağaç ve orman sevgisi kazandırmak, vatandaşların çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak ve yeşil alanın artırılması yönünde farkındalığı artırmak amacı taşıdıklarını ifade eden Başkan Kavuş, "Burada dikilen her fidan, çocuklarımızla birlikte büyüyecek. Adına dikilen ailenin bir parçası olarak bu farkındalığı sağlamayı hedeflediğimiz bu proje geleceğimizi ve doğamızı kurtarmak adına atılan önemli adımlardan biri olacak" dedi.



"Gönlümüzde yatan her bir meramlı için bir fidan"



Sadece bu proje ile değil, Meram'ın dillere destan güzelliğine yeniden kavuşabilmesi adına ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Havası, suyu, toprağı, yeşiliyle Meram'ı eski ihtişamlı günlerine yeniden döndürmek, hemşehrilerimize burada yaşamanın ayrıcalığını ve mutluluğunu yaşatmak bizim belediye olarak en önemli görevlerimizden biridir.Gönlümüz asıl, yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı Meram'da her bir hemşehrimiz için bir fidanı toprakla buluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını kat be kat artırmayı arzu ediyor. Bu bizim uzun soluklu hedefimiz. Başladığımız projede bunun ilk basamağı olacak inşallah. İmkanlar el verdiği sürece, sadece biz değil toplumun diğer dinamiklerini harekete geçirerek ve devletin diğer kurumlarıyla ortak hareket ederek bu hedefe ulaşmanın gayretinde olacağız."



Başkan Kavuş fidanı toprakla buluşturmasının ardından fidan dikiminde çalışan personeline özverileri için teşekkür ederek tatlı ikram etti. - KONYA

Kaynak: İHA