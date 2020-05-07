Meram'da haşereyle mücadele başladı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, haşereyle mücadelede önemli bir yer tutan larva mücadelesi çalışmalarına başladı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, haşereyle mücadelede önemli bir yer tutan larva mücadelesi çalışmalarına başladı. İlaçlama çalışmaları Ekim ayı sonuna kadar devam edecek.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdüren Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, haşereyle mücadelede önemli bir yer tutan larva mücadelesi çalışmalarına da start verdi.

Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, 2020 yılı haşereyle mücadele çalışmalarında önemli bir yer tutan larva mücadelesinin başladığı belirtilerek, "Haşereye yumurtlama döneminde müdahale edebilmek için öncelikli olarak larva mücadelesi yapıyoruz. Çünkü bu mücadele, haşereyle etkin mücadelenin temelini teşkil etmektedir. Bu maksatla haşerelerin üreme alanları olan su kanalları, havuzlar, su birikintileri, organik atıkların bulunduğu yerler, çöp konteynerleri, gübrelikler, pazar yerleri gibi alanlar ekiplerimizce ilaçlanmaktadır. Bu çalışma gayet çevreci bir çalışma olup haşerelerin uçkun dönemine geçmeden ve halkımıza rahatsızlık vermeden kaynağında üremesini engellemeye yöneliktir" denildi. - KONYA

Kaynak: İHA