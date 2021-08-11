Meram'da çocuklar bisiklet yarışı için pedal çevirecek
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Meram'da çocuklar bisiklet yarışı için pedal çevirecek

Meram'da çocuklar bisiklet yarışı için pedal çevirecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Gödene, Alpaslan, Kovanağzı ve Melikşah mahallelerinde Düz Bisiklet Yarışları düzenleniyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Gödene, Alpaslan, Kovanağzı ve Melikşah mahallelerinde Düz Bisiklet Yarışları düzenleniyor.

Meram Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Herkes İçin Spor Federasyonu'nun iş birliğiyle 4 farklı mahallede çocuklara yönelik Düz Bisiklet Yarışları düzenlenecek. 5 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek yarışlara katılan herkese kask ve tişört hediye edilecek. Etkinliğe katılmak isteyen 5-17 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklar, velileri ve kimlikleriyle birlikte yarıştan bir saat önce alanda oluşturulacak masaya kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. Yine yarış sonunda dereceye giren çocuklara bisiklet, eşofman takımı ve kol saati hediye edilecek.

Yarışlara, gödene ve alpaslan mahalleleri ile start veriliyor

Belediye tarafından 4 farklı mahallede organize edilen düz bisiklet yarışlarının ilki Gödene Mahallesinde, 14 Ağustos Cumartesi günü saat 10: 00'da gerçekleştirilecek. Yine aynı gün saat 17: 00'de Alpaslan Mahallesinde bir başka yarış daha düzenlenecek. 21 Ağustos Cumartesi günü ise Düz Bisiklet Yarışları Kovanağzı ve ve Melikşah mahallelerinde start alacak.

"Düz bisiklet yarışları mahallelerdeki kaynaşmayı artıracak"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapılan çalışma ve üretilen projelerin insan odaklı düşünüldüğünü belirterek, "İlçemizde hayata geçirilecek yatırım ve projelerin hepsinde, istek ve talepleri değerlendiriyoruz. Planlama aşamasında 'hemşehrilerimize ne kadar ve nasıl faydası olur' sorusundan yola çıkarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Sonuç olarak yapılan çalışma veya proje Meramlı hemşehrimize katkı sağlayacaksa vakit geçirmeden hayata geçiriyoruz. Düz Bisiklet Yarışları da her yönüyle hemşehrilerimiz arasındaki kaynaşmayı artırmanın yanında çocuklarımız açısından da eğlenceli bir etkinlik olacak ve onları bisiklet sporuna da teşvik etmiş olacağız" diye konuştu.

"Çocuklarımızı bisiklet sürmeye teşvik edeceğiz"

Başkan Kavuş, ilk olarak Gödene, Alpaslan, Kovanağzı ve Melikşah mahallelerinde düzenlenecek Düz Bisiklet Yarışları ile ilgili bilgi verirken, "5 ila 17 yaş arasındaki çocuklarımız mahallelerinde düzenleyeceğimiz etkinliğe bisikletleriyle gelerek güzel vakit geçirecekler. Bir yandan da salgın sürecinde evinde kalan çocuklarımızı hem hareket halinde olmaya, hem de bisiklet sürmeye teşvik etmiş olacağız. İlk etapta dört mahallemiz için startını vereceğimiz bisiklet yarışlarına ileriki süreçte diğer mahallelerimizi de dahil edeceğiz. Şimdiden düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm çocuklarımızı davet ediyorum" dedi. - KONYA

Meram'da çocuklar bisiklet yarışı için pedal çevirecek
Meram'da çocuklar bisiklet yarışı için pedal çevirecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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