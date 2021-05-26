Meram'da berber ve kuaförlere hijyen seti dağıtıldı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, pandemi sürecinde mücadele çalışmalarına 15 milyon lirayı aşkın bütçe aktardıklarını ifade ederek, kira destekleri, sosyal ve nakdi desteklerin yanı sıra hijyen seti destekleriyle de esnafların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, pandemi sürecinde mücadele çalışmalarına 15 milyon lirayı aşkın bütçe aktardıklarını ifade ederek, kira destekleri, sosyal ve nakdi desteklerin yanı sıra hijyen seti destekleriyle de esnafların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Salgınla mücadele kapsamında gerek belediye bünyesinde gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla örnek bir koordinasyon ortaya koyduklarını belirten Başkan Kavuş, "Hemşehrilerimizi ilgilendiren her konuda olduğu gibi salgın süreci boyunca da her alanda sorumluluk aldık ve onların bu süreci en az sıkıntıyla atlatabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz" dedi.

"Esnaflarımıza desteğimiz devam ediyor"

Başkan Kavuş, "Salgın sürecinde herkes gibi esnaflarımız da maalesef olumsuz yönde etkilendi. Doğal olarak bu süreçten belediyeler olarak resmi kurumlar olarak bizler de etkilendik ancak hemşehrilerimizin yanında olarak salgınla mücadeleye 15 milyonu aşkın bütçe aktardık. Esnaflarımıza yönelik destekler kapsamında belediyeye ait gayrimenkullerde ticari faaliyetlerini sürdüren işletmelere 2.3 milyon lirayı aşan kira desteğinde bulunduk. Kahvehane, okul servisi ve kantin işletmecilerine 1.000'er TL sosyal destek sağladık. Daha önce esnaflarımıza dezenfektan aparatı ve dezenfektan dağıtımı yapmıştık. Büyükşehir Belediyemizle koordinasyon halinde esnaflarımıza sağladığımız sosyal desteklerin yanında şimdi de yine ilçemizde faaliyet gösteren ve hassas bir iş kolunda hizmet veren berber ve kuaförlere içerisinde tek kullanımlık havlu, dezenfektan, kolonya, saç-sakal kesim önlüğü, maske ve siperliğin yer aldığı hijyen seti dağıtımı yaparak esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

Meram Belediyesi'nin berber ve kuaförlere dağıttığı setleri esnaflara ulaştıran Konya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Baranok da, kendilerine destek olan Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak'a teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı