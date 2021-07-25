Meram'da bayram alınan tedbirlerle sorunsuz geçti
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Meram'da bayram alınan tedbirlerle sorunsuz geçti

Meram'da bayram alınan tedbirlerle sorunsuz geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesine bağlı ekipler, Kurban Bayramı süreci boyunca, hizmetlerin aksamaması için yoğun mesai yaptı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesine bağlı ekipler, Kurban Bayramı süreci boyunca, hizmetlerin aksamaması için yoğun mesai yaptı.

Meram Belediyesine bağlı ekipler, ilçedeki hizmetlerin aksamaması için Kurban Bayramı süresi boyunca sahadaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. Yaklaşık 9 günlük süreçte Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçenin temiz kalması adına çalışmalarına hız kazandırırken, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Kurban Satış Alanı'nda denetimlerini yoğunlaştırarak Kurban için uygun olan hayvanların satılmasına öncülük etti. Yine Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise gelen istek ve taleplere hızlı bir şekilde yanıt vererek, bayram boyunca Meram'da huzurun hakim olması için yoğun çaba sarf etti. Meram'da bayram boyunca, hizmetlerin aksamadan devam etmesi vatandaşlardan tam not aldı.

"Kurban alışverişi için daha sağlıklı bir ortam sunuldu"

Bayramda mesai gözetmeksizin sahada olan ekiplere teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Normal günleri aratmayacak şekilde hizmetlerin aksamaması bizim için çok önemliydi. Çok şükür mesai arkadaşlarım süreci başarılı bir şekilde sonlandırarak Meram'da huzurlu bir bayram geçirilmesine katkı sağladı. Bayram öncesi Çomaklı Mahallemizde bulunan Kurban Satış Yeri'nde Veteriner İşleri Müdürlüğümüzden arkadaşlarımız sıkı tedbirler alarak, kurbana uygun olmayan hayvanların girişine müsaade etmediler. Yine Zabıta ekiplerimiz buradaki düzeni sağlayarak hem besici esnafımıza hem de hemşehrilerimize daha sağlıklı bir ortamda alışveriş imkanı sundular. Zabıtalarımız, bu süreçte önemli bir görev üstlenerek hemşehrilerimizin huzurunu bozacak herhangi bir duruma müsaade etmediler" dedi.

"Temizlik ekiplerimiz ilçemizin her noktasına ayak bastı"

Kurban Bayramı'nda atıkların oluşturduğu kötü görüntünün önüne geçmek adına temizlik ekiplerinin yoğun mesai yaptığının altını çizen Başkan Kavuş, "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, hemşehrilerimize bayram öncesinde dağıttığımız kurban atık poşetlerini dolu bir şekilde alarak depolanmasını sağladı. Yine toplu kesim alanlarına yerleştirdiğimiz konteynerlere biriken kurban atıkları ekiplerimiz tarafından, iş makineleri ve kamyonlarla taşındı. Topladığımız bu atıkları Meram'ın bereketli toprakları için gübreye dönüştürerek kullanımını sağlayacağız. Toplu kurban kesimi için belirlenen alanlarda mesai arkadaşlarımız, sabahın ilk ışıklarına kadar yıkama ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse telefonla ulaşan hemşehrilerimizin temizlik konusundaki taleplerine tek tek cevap verildi. Kurban Bayramları hijyen konusunda daha hassas dönemlerdir. Çok şükür ekiplerimiz ilçemizin her köşesine ayak bastı" şeklinde konuştu.

"Misafirlerimizi Meram'da ağırlamaktan mutluluk duyduk"

Bayram tatilini fırsat bilerek Konya'yı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin 80 Binde Devr-i Alem Parkı'na büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Başkan Kavuş, "Meram'a gelen misafirlerimizi 80 Binde Devr-i Alem Parkımızda misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Gerek şehir dışından gerekse yurt dışından gelen misafirlerimiz parkımızı gezerek güzel vakit geçirdiler. Yine Konyalı hemşehrilerimiz ve misafirleri Meram Millet Bahçemize gelerek burada bayram sevincini hep beraber yaşadılar. Havaların da güzel olmasını fırsat bilen hemşehrilerimiz burada aileleriyle birlikte hoş vakit geçirdiler" dedi.

Meram'da huzur dolu bir bayramın daha geride kaldığını belirten Başkan Mustafa Kavuş, "Hemşehrilerimizin gerek yüz yüze gerekse sosyal medya üzerinden gönderdikleri tebrik mesajları, verdiğimiz emeğin karşılığı olarak hepimize yetti, gösterilen teveccüh tüm yorgunluğumuzu aldı. Meram'a layıkıyla hizmet verebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu. - KONYA

Meram'da bayram alınan tedbirlerle sorunsuz geçti
Meram'da bayram alınan tedbirlerle sorunsuz geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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