Meram'da akıl zeka oyunlarında başarılı olan öğrencilere madalyaları verildi

14.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:25

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile gerçekleştirilen Türkiye 3. Geleneksel Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasının Meram şampiyonlarına ödülleri törenle verildi.



Meram Belediyesi ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile gerçekleştirilen Türkiye 3. Geleneksel Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasının Meram ilçe ödül töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ödül töreninde turnuva hakkında bilgi veren Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, 4 gün boyunca birbirinden çekişmeli oyunlara sahne olan oyunlar ile öğrencilerin teselli ve tebrik etmeyi, kabullenmeyi ve dozunda hırslanmayı öğrendiklerini belirtti. Mangala, Pentago, Reverse, Kulami, QBitz, Equilibrio oyunlarının bulunduğu 6 kategoride 311 öğrencinin katıldığı turnuva sonunda dereceye girenlerin il ve bölge yarışmalarında Meram'ı temsil edeceklerini söyleyen Koca, "Turnuvaya katılan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte maddi manevi her alanda bizlere desteğini esirgemeyen Meram Belediyesi ve Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür ediyorum" dedi.



"Eğitimin her alanında bize destek veren Başkan Kavuş'a teşekkür ediyorum"



Daha sonra söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise 31 ilçenin tamamında turnuvaların tamamlandıktan sonra il ve bölge finallerinin yapılacağını hatırlatarak, "Akıl ve zeka oyunları öğrencilerimizin eğitim ve öğretimde kendilerine yer bulmaları ve başarıları bakımından önem arz ediyor. Bu turnuvaya katılan tüm çocuklar, veliler ve öğretmenler kazandı. Önemli olan taşı yerinden oynatmaktı, biz bu turnuvayla o taşı yerinden oynatmış olduk. Eğitim heyecanla başlıyor ve o heyecan turnuvaya katılan her öğrenci ve her öğretmende vardı. Tüm derdimiz eğitim ve çocuklarımızın geleceği. Geçtiğimiz günlerde Konya'da olan Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, 'Konya Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri kadar eğitime destek veren başka bir yer görmedim' demişti. Yerel yönetimlerimiz bize gerçek anlamda destekler veriyor. Eğitimin her aşamasında bizlere destek veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a da bu vesile ile teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Çocuklarımızın ve onların eğitiminin olduğu her yerde biz de varız"



Ardından söz alan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'ta çocukların ve gençlerin kendisini ya da kendisinin onları ziyaret ettiğinde o günün diğer tüm günlerden daha güzel geçtiğini ifade ederek, "Çocuklarımızın ve onların eğitiminin olduğu her yerde biz de varız. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.



Eğitim kurumlarını kendilerinden ayrı görmediklerini belirten Başkan Kavuş, "Başta eğitim kurumları ve okullarımız olmak üzere, sağlık ve emniyet kurumları ile birlikte yürümeyi, yapabileceklerimizi tüm imkanlarımızı seferber ederek yapmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bu bizim manevi sorumluluğumuzdur. Öğrencilerimize bilimi sevdirmek amacıyla yürüttüğümüz Bilim Kurdu Projesi, KOP ile birlikte hayata geçireceğimiz Doğa Okulu Projesi, tüm okullarımıza kuracağımız TÜBİTAK Kitaplığı Projesi ve düzenlenen bu turnuva desteklerimizden sadece birkaçı. Sadece yarışmayı kazanan çocuklarımızı değil, katılan tüm çocuklarımızı cesaretleri ve özgüvenlerinden dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.



"Çocuklarımızın hayatlarına dokunabilmeye çalışıyoruz"



Sözlerine "Bir milletin geleceği onun evlatlarına vermiş olduğu eğitimin kalitesine bağlıdır" diyerek başlayan Meram Kaymakamı Resul Çelik, kendilerinin sürekli olarak bu anlayış içinde olduklarını belirtti. Meram'da bulunan 220'ye yakın eğitim kurumunda ellerinden geldiğince gençlerin hayatına dokunmaya çalıştıklarını belirten Çelik, bu dokunmanın her türlü kötülüğe karşı vurulan birer darbe olarak görtüklerini ifade etti. Eğitim ve öğretim hizmetleriyle çocukların ve gençlerin yeteneklerini tespit edip çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Çelik, "Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Meram Belediye Başkanımızın verdiği destekle birbirinden güzel projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu desteklerden dolayı her birine şükranlarımı sunuyorum. Okullarımızın fiziki şartlarının düzeltilmesinden çocuklarımızın eğitimi için ürettiği projelere kadar eğitimin her alanında destek veren Meram Belediyesi ve Başkanı Mustafa Kavuş'a da özellikle teşekkür ediyorum"



Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Protokol 6 farklı dalda başarılı olarak Meram'ı il ve bölge yarışmalarında temsil edecek öğrencilere ödüllerini ve onları yetiştiren öğretmenlere de plaketlerini takdim etti.



Törene Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Emrah Çerez ve Memur Sen Konya Şube Başkanı Nizif Karlıer katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA