Meram çiftçisine ekipman desteği
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Meram çiftçisine ekipman desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi ve Meram Ziraat Odası'nın paydaşlığında, Meram çiftçisine ekipman desteği vermek üzere hayata geçirilen projeyle ilgili açıklamada bulunuldu.

Meram çiftçisine ekipman desteği
22.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:55

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi ve Meram Ziraat Odası'nın paydaşlığında, Meram çiftçisine ekipman desteği vermek üzere hayata geçirilen projeyle ilgili açıklamada bulunuldu.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, protokolün kazanımı olan patates dikim makinelerinin, ilçenin üç mahalle muhtarına teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin üçte birinin tarım ile uğraştığını ve bu tür desteklerin önemli olduğunu vurguladı.

Meram'ın, 30'a yakın mahallesiyle şehrin sebze ve meyve üretimine önemli katkılar sunduğunu hatırlatan Kavuş, şunları kaydetti:

"Meram tarihi, doğası ve kültürüyle turizme ve güzelliği ile de sosyal hayata sunduğu katkıdan daha fazlasını tarım ile şehre sunuyor. Bu sebeple seçim beyannamemizi hazırladığımız ilk andan ve görevde kaldığımız bir yılı aşkın süre boyunca tarım ve çiftçimiz en önemli konu başlığı oldu. Fide Üretim Tesisinden ekipman desteklerine kadar birçok yatırımla çiftçimizin yanında olduk. Geçtiğimiz aylarda imzalarını attığımız protokolün böylesi güzel sonuçlar doğurduğunu görmek beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Hem bize hem size bu mutlulukları yaşatan ve her alanda bize ve Meram'a desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediyesine ve değerli Başkanı Uğur İbrahim Altay'a şükranlarımı sunuyorum."

Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız ise Konya Büyükşehir Belediyesinin tarımsal desteklerden fide ve fidan dağıtımlarına, eğitimlerden sulama desteklerine kadar hemen hemen her açıdan çiftçinin yanında olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Bu desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkürlerimi iletiyorum. Bir diğer teşekkür de Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş'a. Göreve başladığı andan itibaren tarımın Meram için ne denli bir değer olduğunu her fırsatta dile getirip, Meram tarımı ve Meram çiftçisi için tüm imkanları adeta seferber etti. 'Tarım yükselirse çiftçi kazanır, çiftçi kazanırsa Meram hem yükselir hem kazanır' düşüncesiyle bizler için birbirinden değerli hizmetler gerçekleştirdi."

Patates dikim makinelerinin, Sefaköy, Kilistra, Kayadibi mahallelerinin muhtarlarına teslim edildiği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu makineler aynı zamanda Detse, Evliyatekke, Kumralı, Botsa, Kayalı, İnlice ve Kızılören mahallerine de hizmet verecek. Makineleri teslim alan çiftçiler de verilen ve verilmeye devam edecek destekler için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür ettiler. Meram Belediyesinde gerçekleştirilen teslim törenine Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Yazlık, Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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