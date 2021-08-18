Meram Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Arsa Tahsisi Protokolü İmzalandı
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Meram Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Arsa Tahsisi Protokolü İmzalandı

Meram Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Arsa Tahsisi Protokolü İmzalandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Meram Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Arsa Tahsisi Protokolü için İl Sağlık Müdürlüğü ile Meram Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Meram Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Arsa Tahsisi Protokolü için İl Sağlık Müdürlüğü ile Meram Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Vali Vahdettin Özkan başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç katıldı.

Protokol imza töreni öncesinde konuşan Vali Özkan, "Meram'da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik ağız ve diş sağlığı üzerine bir yatırıma ihtiyaç olduğu tespit edildi. Meram Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş önemli bir fedakarlıkta bulunarak değeri 15 milyon lirayı bulan bir gayrimenkulu Sağlık Bakanlığımıza devretti. Sağlık kamu hizmetine vermiş olduğu destekten dolayı başkanımıza teşekkür ederiz. Vatandaşımızın sağlığı, mutluluğu ve refahı esas alınarak bu yatırıma karar verildi. Belediyemizin, vatandaşımızın Sağlığını kendi asli görevi gibi algılayarak bu yatırıma öncü olması çok önemli. Belediyemiz de bu arsayı Sağlık Bakanlığımıza tahsisini gerçekleştirdi. Aynı zamanda vatandaşımıza tahsis edilen bir hizmet. Yine Sağlık Bakanlığımız Meramımızın ihtiyacına yönelik yatırımları hemen programına alarak çalışmalarına yön verdi. Bakanlığımız, ileri teknolojinin kullanıldığı tıbbi tedavi yöntemlerinin yer alacağı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini inşa ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunacak. Biz de bu şehrin yöneticileri olarak belediyelerimizin ve bakanlıklarımızın koordineli olarak çalışması sonucu bu tür yatırımlara öncülük yapmasından dolayı oldukça mutluluk duyuyoruz. Şimdiden Meramımıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre

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