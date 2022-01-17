Meram Belediyesporlu tekvandocular Brezilya yolcusu

Meram Belediyesporlu tekvando sporcuları Selma Canlı ve Muhammet Bilici, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda kendi branşlarında birinci olarak Brezilya'da gerçekleştirilecek olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

GAZİANTEP (AA) - Meram Belediyesporlu tekvando sporcuları Selma Canlı ve Muhammet Bilici, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda kendi branşlarında birinci olarak Brezilya'da gerçekleştirilecek olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

Meram Belediyesi bünyesinde faaliyetini sürdüren Meram Belediye spor'da sporcular ulusal ve uluslararası müsabakalarda gösterdikleri başarılarla gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Gaziantep'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na damga vuran Selma Canlı, Olimpik Siklet kategorisi 57 kilogram büyük bayanlarda, Muhammet Bilici 58 kilogram büyük erkeklerde birinci oldu.

Sporcular 1-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Brezilya'da yapılacak olan 24. Deaflympıcs Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, işitme engelliler tekvando branşında büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

Meram Belediye spor'un kazandığı başarıları anımsatan Kavuş, "Çocuk ve gençlerimizi spora teşvik etmek amacıyla hizmet veren spor kulübümüz, müsabakalarda da başarılar elde ederek bizleri gururlandırıyor. Son olarak Gaziantep'teki Tekvando Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde birincilik elde eden sporcularımız Selma Canlı ve Muhammet Bilici kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah Brezilya'da ülkemizi temsil edecek ve oradan da dereceler elde ederek dönecekler." diye konuştu.