Meram Belediyesporlu milli haltercilerden altın madalya
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Meram Belediyesporlu milli haltercilerden altın madalya

07.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:21
Meram Belediyesporlu milli haltercilerden altın madalya

Meram Belediyesporlu milli halterciler Besra Duman ve Yasemin Ceylan Baydar, Para Halter Dünya Kupasında altın madalya kazandı.

Meram Belediyesporlu milli halterciler Besra Duman ve Yasemin Ceylan Baydar, Para Halter Dünya Kupasında altın madalya kazandı. Her iki sporcuyu da tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Sporcularımız, şampiyonada bayrağımızı dalgalandırarak sadece Meram'ın ya da Konya'nın değil tüm Türkiye'nin gururu oldular" dedi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gerçekleştirilen Para Halter Dünya Kupasında, ay yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil eden Meram Belediyesporlu halterciler Besra Duman ve Yasemin Ceylan Baydar, başarılarına altın madalya ekledi. 55 kiloda yarışan Besra Duman 117 kiloluk kaldırışıyla, 61 kiloda yarışan Yasemin Ceylan Baydar ise 105 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanarak bayrağımızı dalgalandırdı.

Dünya şampiyonası gibi büyük bir organizasyonda böylesine önemli bir başarıya imza atan her iki şampiyonu da tebrik ettiğini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Meram Belediyespor olarak başarılarımız, ödüllerimiz ve madalyalarımız sınırlarımızın çok ötesinden geliyor. Avrupa ve dünya şampiyonalarında adı sıkça başarılarla geçen bir kulübümüz var. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Bize, ilçemize, şehrimize ve ülkemize bu gururu yaşatan başta Besra Duman ve Yasemin Ceylan Baydar olmak üzere tüm sporcularıma onların ailelerine ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Bu başarı geleneğimizin artarak devam etmesi için verdiğimiz desteklerin de devam edeceğini bir kez daha belirtmek istiyorum. İnşallah çok daha geniş çaplı başarılara el birliği ile ulaşacağız" dedi. - KONYA

Meram Belediyesporlu milli haltercilerden altın madalya
Meram Belediyesporlu milli haltercilerden altın madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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