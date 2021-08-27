Meram Belediyesporlu Besra Duman'dan olimpiyatlarda bronz madalya

Meram Belediyesporlu halterci Besra Duman, 2020 Tokyo Olimpiyatları Paralimpik Oyunları'nda kadınlar para halterde 55 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Meram Belediyesporlu halterci Besra Duman, 2020 Tokyo Olimpiyatları Paralimpik Oyunları'nda kadınlar para halterde 55 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

2020 Tokyo Olimpiyatları Paralimpik Oyunları'nda 2. Madalya Meram Belediyesporlu Besra Duman'dan geldi. Kadınlar para halterde 55 kiloda podyuma çıkan Besra Duman bronz madalya kazandı. Tokyo Uluslararası Forum'da podyuma çıkan Duman, ilk hakkında 117, ikinci denemesinde de 124 kilo kaldırdı. Son hakkında altın madalya için 126 kilo deneyen ancak başarılı olamayan 20 yaşındaki milli sporcu, 124 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu. Çinli rakibi Cuijuan Xiao, milli oyuncuyla aynı kilosu kaldırmasına rağmen kilo farkından dolayı gümüş madalya kazandı. Altın madalya sahibi ise 125 kilo kaldıran Ukraynalı Mariana Shevchuk'un oldu.

"Bize bu gururu yaşatan besra başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Para Halterde 3. olarak bronz madalya kazanan ve Türkiye'ye bu büyük gururu yaşatan Besra Duman'ı tebrik eden Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, spora ve sporcuya verdikleri desteklerin karşılığını bu şekilde almış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kavuş, "Göreve başladığımız günden bu yana gençlik ve spor alanında önemli fedakarlıklarla geleceğimize yatırım yapıyoruz. Bu yatırımların karşılığını da sporcularımız aldıkları başarılarla fazlasıyla verdiler. Bunun en önemli göstergesi de Meram Belediyespor'un ülke sınırlarını aşan başarıları. Dünyanın en önemli ve en büyük organizasyonu olan olimpiyatlarda da bayrağımızı göndere çekerek ülkemizin gururu olduk. Bize bu gururu yaşattığı için Besra kızımızı, antrenörlerini ve bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımı canı gönülden kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı