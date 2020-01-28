Meram Belediyespordan başarı üstüne başarı

28.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:55

Meram Belediyesporlu sporcular katıldığı iki turnuvadan daha başarılarla döndüler.

Meram Belediyespor, 18-23 Ocak 2020 Tarihlerinde Ankarada düzenlenen Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasından iki sevindirici haberle döndü. 81 ilden 2511 sporcunun katıldığı şampiyonada 55 kilogram bayanlarda Meram Belediyespor kulübünden Ravza Nur Baygın Türkiye üçüncüsü oldu. 45 kilogram erkeklerde Mustafa Yasir Öz ise ilk sekize girerek Ravza Nur Baygın ile birlikte milli takıma girmeye hak kazandılar. Daha önce büyüklerdede milli takıma iki sporcu veren Meram Belediyespor Kulübü böylelikle Türk Milli Takımına dört sporcu kazandırmış oldu. Sporcular, 03-07 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirecek olan Turkish Open'da ay-yıldızlı forma için mücadele verecekler.

BİR SEVİNDİRİCİ HABERDE AFYON'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKİYE GÜREŞ ŞAMPİYONASINDAN

Öte yandan Afyon'da yapılan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasında Meram Belediyespor kulübünden Alihan Bayraktar, 67 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Bayraktar, şampiyonada aynı zamanda Gençler Kategorisinde de şampiyon olarak Meram'a bir gurur daha yaşattı. Şampiyonada mücadele veren kulüp sporcularından Mehmet Nallıca'da Yıldızlar 55 kiloda Türkiye 3.'sü oldu. Her iki sporcu aldıkları bu başarı ile milli takıma girmeye hak kazandı. Şampiyonada ayrıca U15 Minik Erkekler Grekromen Güreş grup müsabakalarında Ramazan Yüksel Çelik 41 kg.'da 5. Bayram Avcular 48 kg.'da 3. oldu. Ayrıca, kulübün 6 sporcusu Kayseri'de gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Hem Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında hem de İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasında başarı elde eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sporcuların milli takım forması altında da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını kaydederek, "Sporcularımız başarı halkalarına yenilerini eklediler. Bizlere bu sevinci ve gururu yaşatan sporcularımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler