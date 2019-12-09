Meram Belediyespor Sakarya'da Madalya Olup Yağdı
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Meram Belediyespor Sakarya'da Madalya Olup Yağdı

Meram Belediyesporlu sporcular, Geleneksel Minik Yıldız Wushu Kung Fu şampiyonasında adeta destan yazdı.

09.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:25
Meram Belediyespor Sakarya'da Madalya Olup Yağdı

Sporcularımız, şampiyonada 9 birincilik, 5 ikincilik ve 3 üçüncülük kazanarak büyük başarı elde ettiler.

6-8 Aralık 2019 tarihleri arasında 'da düzenlenen Geleneksel Minik Yıldız Gençler ve Büyükler Wushu Kung Fu şampiyonasına katılan Belediyespor Wushu Kung Fu takımı adeta tarih yazdı. Meram Belediyespor şampiyonada 9 birincilik, 5 ikincilik ve 3 üçüncülük kazandı.

Kaynak: Bültenler
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