Meram Belediyespor Sakarya'da Madalya Olup Yağdı
Meram Belediyesporlu sporcular, Geleneksel Minik Yıldız Wushu Kung Fu şampiyonasında adeta destan yazdı.
Sporcularımız, şampiyonada 9 birincilik, 5 ikincilik ve 3 üçüncülük kazanarak büyük başarı elde ettiler.
6-8 Aralık 2019 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Minik Yıldız Gençler ve Büyükler Wushu Kung Fu şampiyonasına katılan Meram Belediyespor Wushu Kung Fu takımı adeta tarih yazdı. Meram Belediyespor şampiyonada 9 birincilik, 5 ikincilik ve 3 üçüncülük kazandı.