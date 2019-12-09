Meram Belediyespor Sakarya'da Madalya Olup Yağdı

09.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:25

Sporcularımız, şampiyonada 9 birincilik, 5 ikincilik ve 3 üçüncülük kazanarak büyük başarı elde ettiler.

6-8 Aralık 2019 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Minik Yıldız Gençler ve Büyükler Wushu Kung Fu şampiyonasına katılan Meram Belediyespor Wushu Kung Fu takımı adeta tarih yazdı. Meram Belediyespor şampiyonada 9 birincilik, 5 ikincilik ve 3 üçüncülük kazandı.

Kaynak: Bültenler