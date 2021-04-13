Meram Belediyespor, Kick Boks Avrupa Kupası'nda 5 madalya aldı

Meram Belediyespor, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda 5 madalya almaya hak kazandı.

Meram Belediyespor, Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda 5 madalya almaya hak kazandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımız verdiğimiz desteği madalyalarla taçlandırarak sadece Meram'ın ya da Konya'nın değil tüm Türkiye'nin gururu oldular. Meram Belediyesi olarak gençliğe ve spor aktivitelerine verdiğimiz desteğin karşılığında aldığımız bu başarılar kadar bizi onore eden başka bir şey yok." dedi.

Sporcuların gösterdikleri yüksek performanslar ve aldıkları başarılı sonuçlarla gururlandıklarını belirten Kavuş, sporculara ve antrenörlere bir kez daha yaşattıkları gurur dolayısıyla teşekkür etti.

Turnuvada Meram Belediyespor'dan; Muzaffer Karabulut, Ahmet Uğur, Şeyma İyiel, İzzet Arabacı ve Sabriye Gür madalya ile döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan