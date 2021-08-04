Meram Belediyespor'dan Türkiye şampiyonasında altın madalya
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Meram Belediyespor'dan Türkiye şampiyonasında altın madalya

Meram Belediyespor'dan Türkiye şampiyonasında altın madalya
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Spor

Meram Belediyesporlu Yılmaz Fazıloğulları, 'Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda sağ kol kategorisinde birinci sol, kol kategorisinde ise üçüncü oldu.

Meram Belediyesporlu Yılmaz Fazıloğulları, 'Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda sağ kol kategorisinde birinci sol, kol kategorisinde ise üçüncü oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen şampiyona Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde yapıldı.

23 ilden 66 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Yılmaz Fazıloğulları, sağ kol 80 kilo mücadelesinde, rakibini yenerek şampiyon olmayı başardı.

Sol kategorisinde ise üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazanan Fazıloğulları, Eylül ayında Gürcistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Eylül'de düzenlenecek şampiyonada Fazıloğulları'na başarı diledi.

Meram Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Kavuş, şunları kaydetti:

"Meram Belediyesporlu sporcularımız çıktıkları müsabakalarda gösterdikleri başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Genç kardeşlerimizin, kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönelmesi hepimiz için önemli bir sorumluluk. Bu sebepten dolayı Meram Belediyespor'un faaliyetlerine önem veriyoruz. Çıktıkları müsabakalarda başarı gösteren sporcularımızla ailelerini ve hocalarımızı tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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