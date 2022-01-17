Meram Belediyespor'da sporcular ulusal ve uluslararası gurur kaynağı

Meram Belediyesporlu taekwondo sporcuları Selma Canlı ve Muhammet Bilici, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda kendi branşlarında birinci olarak Brezilya'da gerçekleştirilecek olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

GAZİANTEP (Bültenler) - Gaziantep'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na Meram Belediyesporlu sporcular damga vurdu. Olimpik Siklet kategorisi 57 kg. büyük bayanlarda birinciliğe Selma Canlı uzanırken, 58 kg. büyük erkeklerde Muhammet Bilici birinci oldu. Bu sonuçlarla birlikte 1-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Brezilya'da yapılacak olan 24. Deaflympıcs Olimpiyatlarında Meram Belediyesporlu Selma ve Muhammet ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

BAŞKAN KAVUŞ'TAN GENÇ SPORCULARA TEBRİK

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, işitme engelliler taekwondo branşında büyük sevinç yaşadıklarını kaydederek, "Meram Belediyesporumuz katıldığı her organizasyondan alnının akıyla çıkmaya devam ediyor. Çocuk ve gençlerimizi spora teşvik etmek amacıyla hizmet veren spor kulübümüz, müsabakalarda da başarılar elde ederek bizleri gururlandırıyor. Son olarak Gaziantep'teki Taekwondo Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde birincilik elde eden sporcularımız Selma Canlı ve Muhammet Bilici kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah Brezilya'da ülkemizi temsil edecek ve oradan da dereceler elde ederek dönecekler" şeklinde görüş belirtti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri