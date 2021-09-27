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Meram Belediyesinden yapılandırma hatırlatması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Meram Belediyesinden yapılandırma hatırlatması

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan düzenlemenin son başvuru tarihinin 30 Eylül 2021'de sona ereceğini hatırlattı.

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan düzenlemenin son başvuru tarihinin 30 Eylül 2021'de sona ereceğini hatırlattı.

7326 sayılı Kanun ile vergi ve bazı borçların yapılandırması süresi 30 Eylül 2021 tarihinde sona eriyor. Yapılandırmaya ilişkin Meram Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; 7326 sayılı Kanun kapsamında 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere ait Meram Belediyesine olan İlan ve Reklam Vergisi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Eğlence Vergileri, İşgal harcı ve para cezalarının yapılandırıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca; vergi borcu olan vatandaşların ilk vade tarihine kadar peşin ödeme gerçekleştirmesi halinde, gecikme faizinde yüzde 90'a varan indirim ve iki aylık ödeme periyoduyla 36 aya kadar taksit imkanı sunulacağı kaydedildi. Yine söz konusu kanun ile ilgili "Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; gecikme faizinde indirim imkanı sağlanacak. Yapılandırılan borçlar iki ayda bir ödeme periyoduyla 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit şeklinde 36 aya kadar ödenebilecek. İdari para cezalarında ise peşin ödemelerde yüzde 25 indirim, 2 taksitle ödemelerde ise yüzde 12,5 indirim uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyeceği de vurgulanırken, yapılandırmadan önce işleme giren hacizlerin, yapılacak ödemelerle birlikte kaldırılacağı, yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri ise yapılmayacağı ifade edildi.

Son olarak yapılandırma başvurularının 30 Eylül 2021'de sona ereceği ve başvuruların Meram Belediyesi'nin "www.meram.bel.tr" web adresinden online şekilde de yapılabileceği kaydedildi. - KONYA

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Haber: Meram Belediyesinden yapılandırma hatırlatması - Haberler Ekonomi
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