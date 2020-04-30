Meram Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım
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Meram Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Meram Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım
30.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:06

Meram Belediyesi, Kızılay Derneği Meram Şubesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin, iftar yemekleri ve pidelerinin evlerine götürüldüğünü bildirdi.

Meram Belediyesi, Kızılay Derneği Meram Şubesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin, iftar yemekleri ve pidelerinin evlerine götürüldüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Meram Gençlik Meclisi ve Genç Kızılay'ın da destek verdiği bu yardım hareketinde, Meram'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinden dışarı çıkmasının önüne geçildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

Kızılay Derneği Meram Şubesi ile yüzlerce ihtiyaç sahibi insanın, kapılarına kadar gıda kolisi ve yemeklerinin götürüldüğünü aktaran Kavuş, şunları kaydetti:

"Zorlu salgın sürecinde olsak da tüm güzelliklerin doruğa çıktığı bu ramazan günlerinde, kapalı kapıların ardındaki tüm mahzun ve buruk hemşehrilerimize ulaşmanın gayreti içindeyiz. Ramazanın bereketini ve güzelliğini en çok ihtiyaç sahibi insanlarımızla yaşayabileceğimizin bilinciyle olabildiğince fazla kapıyı çalıyor, onların derdine derman olmaya çalışıyoruz. İkramlarımızla sadece sofralarına değil gönüllerine de misafir olmanın hedefindeyiz. Tüm bunlar için bizlere destek veren başta bu projeyi birlikte yürüttüğümüz Kızılay Meram Şubesi olmak üzere salgın etkisi altında yaşadığımız mübarek ramazan ayında vatandaşlarımızın yanında duran tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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