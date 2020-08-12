Meram Belediyesinde 'Hizmet İçi Eğitimler' kaldığı yerden devam ediyor
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Meram Belediyesinde 'Hizmet İçi Eğitimler' kaldığı yerden devam ediyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, pandemi sürecinde ara verdiği 'Hizmet İçi Eğitimlere' normalleşme ile birlikte kaldığı yerden yeniden başladı.

Meram Belediyesinde 'Hizmet İçi Eğitimler' kaldığı yerden devam ediyor
12.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:22

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, pandemi sürecinde ara verdiği 'Hizmet İçi Eğitimlere' normalleşme ile birlikte kaldığı yerden yeniden başladı.

Meram Belediyesi, vatandaşlara hizmet kalitesini artırabilmek amacıyla hız kesmeden sürdürdüğü 'Hizmet İçi Eğitim Seminerlerine' bir yenisini daha ekledi. Bilgi İşlem Müdürlüğünün organizasyonunda verilen seminerde, belediyenin Emlak İstimlak, İmar ve Şehircilik, Kentsel Dönüşüm, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerinde ilgili personellerin tamamına 'Coğrafi Bilgi Sistemleri' ile 'Yeni Nesil Cad' uygulamaları ve 'Veritabanı Modelinde Akıllı Veri' ile çalışma metodları anlatıldı.

Göreve başladıkları andan itibaren Meram'a daha iyi, daha kaliteli ve daha hızlı hizmet götürebilme arayışları sebebiyle hizmet içi eğitimlere olabildiğince önem verdiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu süreçte eğitimlerin, personelin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik uygulamalarla desteklendiğini de kaydetti. Hizmet içi eğitimlerin hizmet kalitesini artırmasının yanında personelin de işe olan hakimiyetini artırmasından dolayı performansını ve dolayısıyla mutluluğunu da artırdığına işaret eden Başkan Kavuş, "Önceliğimiz hemşehrilerimizin mutluluğu. Bunun için en iyi hizmeti en iyi şekilde alması gerekiyor. En iyi hizmet için de bizim kendimizi alanımızda en iyi şekilde yetiştirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Hizmet içi eğitimler bu yönüyle bizler için çok değerli. Pandemi sürecinde bu eğitimlere ara vermek durumunda kaldık. Ama bugün, pandemi kurallarını gözeterek özellikle maske, mesafe kurallarından taviz vermeden bu eğitimleri gerçekleştiriyor, kaldığımız yerden eğitimlere devam ediyoruz. Son seminerimizde de ilgili müdürlüklerimizin personeline 'Coğrafi Bilgi Sistemleri' ile 'Yeni Nesil Cad' uygulamaları ve 'Veritabanı Modelinde Akıllı Veri' ile çalışma metodları anlatıldı. Bundan sonra personellerimiz,konumsal veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleri ile çok daha donanımlı bir şekilde hizmet verebilecekler" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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