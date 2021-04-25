Meram Belediyesi zabıta ekiplerinin ramazan ayı denetimleri
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Meram Belediyesi zabıta ekiplerinin ramazan ayı denetimleri

Meram Belediyesi zabıta ekiplerinin ramazan ayı denetimleri
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Meram Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ramazan ayı nedeniyle denetimlerini artırdığı bildirildi.

Meram Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ramazan ayı nedeniyle denetimlerini artırdığı bildirildi.

Meram Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte hareket ederek ekmek ve pide fırınları ile imalathanelerini sıkı denetimden geçirdiği belirtildi.

Denetimlerde ruhsat, gramaj kontrolü, temizlik ve hijyen şartlarına uyulup uyulmadığı, kullanılan ürünlerin sağlık şartlarına uygunluğunun yanı sıra Kovid-19 salgın kurallarına uyulup uyulmadığı da denetlendi.

Açıklamada, fırınların büyük çoğunluğunun kurallara uyduğunun görüldüğü ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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