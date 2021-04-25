Meram Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayında denetimleri artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meram Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayında denetimleri artırdı

Meram Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayında denetimleri artırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tarım ilçe müdürlüğü ekipleri ile birlikte ekmek ve pide fırınları ile imalathanelerini sıkı denetimden geçiriyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tarım ilçe müdürlüğü ekipleri ile birlikte ekmek ve pide fırınları ile imalathanelerini sıkı denetimden geçiriyor.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Ramazan denetimleri kapsamında Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ekmek ve pide fırınları ile imalathanelerini sıkı bir şekilde denetliyorlar. İlçe genelinde bulunan fırınlara yapılan denetimlerde ruhsat, gramaj kontrolü, temizlik ve hijyen şartlarına uyulup uyulmadığı, kullanılan ürünlerin sağlık şartlarına uygunluğunun yanı sıra Kovid-19 salgın kurallarına uyulup uyulmadığı da denetlendi. Denetimlerde, fırınların büyük çoğunluğunun kurallara uyduğu tespit edilirken kurallara uymayanlara da idari işlem yapıldı.

"Denetimlerimizi Ramazan ayında daha da artırdık"

Normal şartlar altında da vatandaşın sağlığı adına kontrollere azami dikkat gösterdiklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, salgın sebebiyle iyiden iyiye artırdıkları denetimleri mübarek Ramazan ayı ile birlikte daha da sıklaştırdıklarını söyledi. Tarım İlçe Müdürlüğü ile birlikte vatandaşların özellikle sağlıklı ve hijyenik ekmek ve pideye ulaşabilmesi için denetimlerin Ramazan ayı boyunca ve sonrasında da devam edeceğini belirten Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekibimizin her bir üyesi kendi evinde kendi sofrasında nasıl güvenilir ve sağlıklı ekmek ya da pide görmek istiyorsa aynısının vatandaşın sofrasında da olması adına azami hassasiyet gösteriyor. Bunun için denetimlerimizde gerek gramaj gerekse hijyen noktasında en ufak taviz göstermiyoruz. Eksikleri olan işletmeler uyarılıyor, suç teşkil edecek firmalara ise gereken cezai işlem uygulanıyor. Her şey hemşehrilerimizin sağlığı için, onların sağlıklı gıdaya en güvenilir şekilde ulaşabilmeleri adına. Bunda önemli ölçüde başarılı olmamızdan dolayı tüm ekip arkadaşlarıma ve bu noktada hassasiyet gösteren işletmelerimize teşekkür ediyorum." - KONYA

Meram Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayında denetimleri artırdı
Meram Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayında denetimleri artırdı
Meram Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayında denetimleri artırdı
Meram Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayında denetimleri artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gözaltındaki şahsın korona olduğu ortaya çıktı! Polisin yüzüne tükürüp 'Korktun mu?' dedi
Gözaltındaki şahsın korona olduğu ortaya çıktı! Polisin yüzüne tükürüp "Korktun mu?" dedi
İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ali Koç Muslera Lukas Podolski Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Meram Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayında denetimleri artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 14:13:16. #1.14#

title