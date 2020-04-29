Meram Belediyesi zabıta ekipleri denetimlere devam ediyor Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerçekleştirdiği denetimlerin ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırıldığı bildirildi.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerçekleştirdiği denetimlerin ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırıldığı bildirildi.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, bu çerçevede ilçe genelinde hizmet veren 40 fırını, özellikle hijyen ve virüs salgını kurallarına uyup uymadığı konusunda sıkı takibe aldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kendileri için en değerli hizmetlerden birinin vatandaşın sağlığı için yapılan çalışmalar olduğunu vurguladı.

Denetimlerde öncelikle insan sağlığını tehdit eden salgın ve hijyen noktalarında hassas davranıldığını aktaran Kavuş, şunları kaydetti:

"Denetimlerini gerçekleştirdiğimiz fırınların büyük çoğunluğunun hijyen konusunda hassas davranmaları, salgın kurallarına çoğunlukla uyduklarını görmüş olmak hem bizim için hem de tüm Meram'ımız için oldukça sevindirici. Bu iş yerlerini gönülden tebrik ediyor, vatandaşın sağlığına verdikleri önemden dolayı teşekkür ediyorum. Kurallara uymayanlara da gerekli uyarılar yapılarak ve cezalar kesilerek bu konuda taviz vermeyeceğimizi göstermiş olduk. Çünkü bizim için vatandaşımızın sağlığı tüm hizmetlerin önünde bir önem arz ediyor. Bunu hem vatandaşlarımızın hem de üretim yapan iş yerlerimizin bilmelerini istiyorum. İdari izin kullanmadan ve tam kadro olarak 7/24 hizmet veren zabıta ekibime de teşekkür ediyorum."

Açıklamada, yapılan denetimlerle ilgili, "1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesinde yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere veya zorunluluklara uymayanlara fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde 789 liradan 3 bin 180 liraya kadar idari para cezası verildi. Genel hijyen kuralları açısından sıkıntıları olan firmalara da Zabıta Yönetmeliği çerçevesinde 392 lira idari para cezası kesildi." bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA