Meram Belediyesi yeni asfalt sezonuna hızlı başladı

04.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:56

Geçtiğimiz yılın yol ve asfalt hedefine ulaşan Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, havaların erken ısınmasıyla 2020 asfaltlama çalışmalarına da hızlı girdi.



Meram Belediyesi, 2020 yılı için kendisine 1 milyon 250 bin metre kare asfalt hedefi koyarak yeni sezona da hızlı bir giriş yaptı. Havaların soğumasıyla 2019 yılında kalan sokak ve caddeler için şubat ayından itibaren çalışmalarına yeniden başlayan Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 sokağı sıcak asfalt, 50 sokağı da sathi kaplama için hazırladı.



2020 Yılında Meram'a 1 milyon 250 bin metrekare asfalt dökülecek



Tretuvara hazırlık için ise 2 ekskavatör ile kazılara başlayan ekipleri, 5 tretuvar yapım ekibi hızlı bir şekilde takip ediyor. 1 milyon 250 bin metrekare asfalt hedefinin yanı sıra, 2020 yılı içinde 75 bin metretül kaldırım ve 150 bin metrekare parke yapmayı planladıklarını söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu çerçevede Pir Hasan Caddesinin toplam 1.5 kilometrelik hattının 2020 yılı içerisinde genişletilmesinin yapılarak tretuvar ve alt yapı çalışmalarının da başladığını kaydetti. Bu hattın Meram Yeni Yolu Hatıp'a bağlayan toplam 5 kilometrelik bir hat olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, bunun 3.5 kilometresinin tamamlandığını, kalan bölümün ise bu yıl içinde tamamlanacağını belirtti. Diğer taraftan Hatıp, Kozağaç ve Alakova Mahallelerinde 50 sokağın alt yapılarının yapıldığını ve sathi kaplamaya hazır hale geldiğini söyleyen Başkan Kavuş, Kozağaç ve Boruktolu Mahallelerinde başlayan sathi kaplama çalışmalarının ise tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.



"Başlattığımız asfalt atağına 2020 yılında yenilerini eklemeyi amaçlıyoruz"



Meram'da 2019 yılında yoğun ve kapsamlı bir altyapı ve asfaltlama çalışması gerçekleştirildiğini belirten Başkan Kavuş, "Hemşehrilerimizin bizden en önemli beklentilerinden biri olan yol ve asfalt çalışmaları için belirlediğimiz hedefi 2019 yılında tutturmayı başardık. En uzağından en yakınına kadar tüm Meram'da imkanlarımız ölçüsünde adeta bir asfaltlama seferberliği başlattık. Bu amaçla konuyu tasarruf tedbirlerinin dışında tuttuk. Yol ve asfaltlama konusu hemşehrilerimin hizmet beklenti listesinin en üstünde yer alan konulardan biri olması sebebiyle bizim de öncelikli hizmet hedefimizin ve çalışmalarımızın en üstünde yer alan başlıklardan biri. Hemşehrilerimizin daha rahat, daha kaliteli ve daha konforlu seyahat etmesi için başlattığımız asfalt atağına 2020 yılında yenilerini eklemeyi amaçlıyoruz. Havaların erken ısınması sebebiyle bu sezon çalışmalarımıza erken başladık, şartlar imkan verdiği sürece de hız kesmeden devam edeceğiz. Allah hizmetin en iyisini hak eden hemşehrilerime hadim olmak adına çıktığımız bu yolda bizleri utandırmasın" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA