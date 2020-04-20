Meram Belediyesi tekstil atölyesinde maske üretimine başladı Meram Belediyesi, Meram Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Osman Gazi Sosyal Tesisi Tekstil Atölyesi'nde maske üretimine başladı.

Meram Belediyesi, Meram Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Osman Gazi Sosyal Tesisi Tekstil Atölyesi'nde maske üretimine başladı.

Koronavirüs ile mücadelede aldığı tedbirlerle bir yenisini ekleyen Meram Belediyesi, günde 10 bin adet üretilecek koruyucu maskelerle Konya'nın ve ülkenin virüsle mücadelesine destek olmayı hedefliyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, üretimin gerçekleştiği atölyeye ziyarette bulunarak yetkililerden üretime yönelik detaylı bilgi aldı. Kavuş burada yaptığı açıklamada, Koronavirüs salgını sebebiyle zor günler yaşayan ülkenin bu zor günlerden millet olarak sabır, gayret, azim ve elbirliği ile çıkacağını kaydetti.

Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tehlikenin başladığı ilk günden bu yana hemşehrilerimizi bu tehditten olabildiğince uzak tutabilmek, her birinin temel belediyecilik hizmetlerini en sağlıklı bir şekilde almalarını sağlamak adına tüm ekip arkadaşlarımla birlikte canla başla mücadele veriyoruz. İlaçlamalardan Sosyal Vefa Grubu çalışmalarına, pazar yeri düzenleme ve dezenfektasyonlarından Tenzile Ana Hasta Konuk Evini sağlıkçılara tahsis etmeye kadar mücadelede en küçük açık bir nokta kalmayacak şekilde önlemler aldık. Bu mücadele kapsamında şimdi de Osman Gazi Sosyal Tesisimizde bulunan tekstil atölyesinde tek kullanımlık maske üretimine başladık. Ürettiğimiz maskeler, özellikle belediyemizin pazar yerlerinin girişinde başlattığı maske dağıtımlarında ihtiyacımızın tamamen kendi çabalarımızla karşılanması anlamı taşıyor. Geriye kalan kısmıda başta kamu kurumları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın istifadesine sunulacak. Böylelikle sadece Meram'ın değil, Konya'nın ve ülkemizin mücadelesine de destek vermeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: AA