Meram Belediyesi tapu dağıtım töreni gerçekleştirdi
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Meram Belediyesi tapu dağıtım töreni gerçekleştirdi

Konya'nın Meram ilçesinde, İmar Kanunu kapsamında çalışmaların yürütüldüğü en büyük bölgelerden birinde daha çalışmalar tamamlanarak, vatandaşlara tapuları dağıtılmaya başlandı.

Meram Belediyesi tapu dağıtım töreni gerçekleştirdi
19.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:45

Konya'nın Meram ilçesinde, İmar Kanunu kapsamında çalışmaların yürütüldüğü en büyük bölgelerden birinde daha çalışmalar tamamlanarak, vatandaşlara tapuları dağıtılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 2 mahalleyi kapsayan 1 milyon 180 bin metrekarelik alanda 2 bin 310 maliki ilgilendiren, İmar Kanunu'nun 18. maddesi çerçevesindeki çalışmaların tamamlanarak, tapu dağıtımlarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Eski sınırlarıyla Küçük Kovanağzı, Arif Bilge, Ladikli ve Yenice mahallelerini yeni halleriyle de Yenişehir ve Hadimi mahallelerini kapsayan, Yenice TOKİ konutlarının güneyinde ve Kurtuluş Mezarlığının bulunduğu bölgede gerçekleştirilen 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında toplam bin 423 adet kadastro parseli girmiş ve neticesinde 67 adet imar parseli üretilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

İfadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çalışmaların tamamlanmasını vatandaşın özlemle beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eski sınır ve isimleriyle 4 mahallemizi, yeni sınır ve isimleriyle de 2 mahallemizi ilgilendiren alan 1 milyon 180 bin metrekare. Meram'ın imar planlarını çoğunlukla, 18. madde uygulamalarını ise yarı yarıya bitirmiş durumdayız. Zor olan kısım vatandaşla birebir görüşüp anlaşma zorunluluğundan dolayı 18. madde çalışmaları. Bu bölgeyi Allah'a şükür çözdük, genelde çözüme de koşar adım ilerliyoruz."

Kaynak: AA

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