Meram Belediyesi sokak hayvanları için çalışmalara devam ediyor Meram Belediyesi, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılama amacıyla çalışmalarını artırdı.

Meram Belediyesi, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılama amacıyla çalışmalarını artırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Meram Belediyesinin, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde sokak hayvanları için çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sokak hayvanlarının, aşırı sıcaklar sebebiyle su gereksinimleri had safhada olduğunu vurguladı.

Belediye olarak sokak hayvanları için ellerinden gelen desteği verdiklerini aktaran Kavuş, "Biz elimizden geldiğince onlara yetişmeye çalışıyoruz ancak bu noktada vatandaşlarımıza da büyük görev düşüyor. Onların önlerine koyacakları bir kap su, bir avuç mamanın bir hayatı kurtaracağını da unutmamaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA