BAŞKAN KAVUŞ; "BU EĞİTİMLER ŞEHRİN VE VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ İÇİN ATILMIŞ ÖNEMLİ BİRER ADIM"

Meram Belediyesi personeline 'Yangın Eğitimi' verildi. Yangın öncesi,yangın anında ve yangın sonrasında alınması gerekli önlemler, yangının nedenleri ve etkenleri ile yangın söndürme usullerinin teorik ve pratik olarak anlatıldığı eğitimlerin daha müreffeh ve daha güvenli bir Meram için atılmış adımlar olduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, şehrin, vatandaşların ve personelin kendi güvenliğini yüksek düzeyde sağlamak amacıyla tüm önlemleri en iyi şekilde aldıklarını belirtti.

Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu, Arif Bilge Tesisleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere üç ayrı bölümde verilen eğitimlerde personele hem teorik hemde uygulamalalı bilgiler verildi. Yoğun ilgi gören derslerde yangın tatbikatları da gerçekleştirildi.

'TÜM PERSONEL HEM TEORİK HEM PRATİK A'DAN Z'YE BİLGİLENDİRİLDİ'

Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği biriminden yapılan açıklamada 'İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik' gereğince bu eğitim programına yer verildiği belirtildi. "Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik" işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturmasını zorunlu kılar. Yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az bir kez yapılmasının zorunlu kılındığının ifade edildiği açıklamada, personele yangın söndürmede kullanılan yöntemleri kavramalarından yangınların nedenlerini ve etkenlerini kavramalarına, yangınları önleyici tedbirlerden yangın söndürmede kullanılan maddelere kullanılan araç gereç, malzeme ve cihazlara kadar yangın ve yangın söndürme ile ilgili olarak çok geniş çaplı bilgi aktarıldığı söylendi. Açıklamada ayrıca, eğitimlerde yangın öncesi,yangın anında ve yangın sonrasında alınması gerekli önlemler, yangın nedenleri, yangının etkenleri, yangın söndürme usulleri hakkında bilgiler verildiği kaydedildi.

'HER EĞİTİM PROGRAMIMIZ MERAM'A VE MERAMLIYA KATKI SUNMA AMACI TAŞIYOR'

Meram Belediyesinin her çalışmasında farkını ortaya koyduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yangın ve doğal afetler karşısında daha bilinçli bir toplum oluşturmak ve yaşanılacak olası bir sıkıntı karşısında Meram'a ve Meramlıya katkı sunabilmek adına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile birlikte böyle bir çalışmaya imza attıklarını belirtti. Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Sıkça karşılaşılan yangın vakaları karşısında şehrin, vatandaşlarımızın ve personelimizin kendi güvenliğini yüksek düzeyde sağlamak amacıyla biz önlemlerimizi en iyi şekilde almayı arzu ettik. Diğer taraftan bu ve buna benzer eğitimleri, uluslararası standartları yakalamış itfaiye teşkilatımıza bu hususta iyi eğitim almış bilinçli personellerimizle destek verip her açıdan daha yaşanabilir ve daha güvenilir bir Meram için atılmış bir adım olarak kabul ediyoruz.Vatandaşlarımızın daha güzel ve daha refah bir yaşam sürmesi için belediye olarak çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek."

Kaynak: Bültenler