Meram Belediyesi parklardaki revizyon çalışmalarını sürdürüyor
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Meram Belediyesi parklardaki revizyon çalışmalarını sürdürüyor

11.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:55
Meram Belediyesi parklardaki revizyon çalışmalarını sürdürüyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, üç parkta daha revizyon çalışmaları başlattı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, üç parkta daha revizyon çalışmaları başlattı.

Meram Belediyesi, müstecirlerde bulunan ancak yeteri kadar bakım ve yatırım yapılmadığı için verimli hizmet veremeyen parkların Meram'a en iyi hizmeti verebilmesi adına çalışma başlattı. Belediye bu çerçevede daha önce Huzurevi'nin karşısında bulunan Huzur Kafe ve Tavusbaba bölgesinde yer alan Aydınçavuş Kafe'de startını verdiği çalışmaların ardından Melikşah Mahallesi'nde bulunan üç parkta daha revizyon için kolları sıvadı.

"Armağan, Selimiye ve Muhtar parklarımız yeni çehreleriyle hemşehrilerimizi ağırlayacak"

Parklarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çok güzel alanlar olmasına rağmen bakımsızlıktan dolayı pejmürde görüntüsünden kurtulamayan Armağan, Selimiye ve Muhtar parklarını boşaltarak yeniden revize etmeye başladıklarını söyledi. Yıllardır aynı işletmeciler tarafından hizmet vermeye çalışan bu parkların gerekli bakımlar yapılmayınca yarı sahipli yarı sahipsiz bir imaj çizdiğini belirten Başkan Mustafa Kavuş, "Eski adıyla Armağan yeni adıyla da Melikşah Mahallemizde bulunan bu üç parkımızın Meramımıza daha güzel haliyle hizmet vermesi amacıyla belediye olarak revizyon çalışması başlattık. Küçük ama etkili ve belediyemize de çok büyük maliyet getirmeyecek dokunuşlarla bu üç parkımız artık çok daha estetik ve modern bir anlayışla hizmet sunacak. Daha önce kullanılan bu alanlar en kısa zamanda yeni çehreleriyle hemşehrilerimizi ağırlayacak" diye konuştu.

"Aydınçavuş ve Huzur kafede revizyon çalışmalarını daha önce başlatmıştık"

Meram Belediyesinin, kış aylarında Huzurevi'nin karşısında bulunan Huzur Kafe ve Tavusbaba bölgesinde yer alan Aydınçavuş Kafe'yi de yeniden hizmete hazırladığını hatırlatan Başkan Kavuş, "Bu iki kafede yürüttüğümüz çalışmalar tüm Konya'yı bu bölgeye çekecek mahiyette. Tavusbaba bölgesi, sadece oturulup dinlenecek yerler değil, sportif faaliyetlerin de rahatlıkla yapılabileceği bir alan olacak. Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla çocuk oyun gruplarıyla bambaşka bir çehreye dönüşüyor. Çalışmalar tamamlandığında bu bölgelere önemli hareketlilik kazandıracak. Bu iki dönüşüm, Meram'ı eski cazibeli günlerine döndürecek önemli adımlar. Tüm bu çalışmalarımızda nihayi hedefimiz hemşehrilerimize hak ettikleri en güzel hizmeti vermenin yanı sıra Meram'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını da olabildiğince artırmak ve Yeşil Meram'ı namına yakışır şekilde büyük adımlarla inşa etmektir" diye konuştu. - KONYA

Meram Belediyesi parklardaki revizyon çalışmalarını sürdürüyor
Meram Belediyesi parklardaki revizyon çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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